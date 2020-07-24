Володимир Зеленський заявив, що угода про повне припинення вогню на Донбасі має бути підписана лідерами країн "нормандської четвірки"

Він вважає, що це підвищить його статус і збільшить шанси на дотримання досягнутих домовленостей.

Як повідомляє Politeka.net, про це заявив Зеленський у КПВВ "Станиця Луганська" у рамках робочої поїздки на Донбас.

Зеленський вірить, що всі лідери Нормандської групи, в тому числі і президент РФ Володимир Путін, підпишуть документ.

"У нас дійсно багато професіоналів, які знаходяться в постійних переговорах у форматі засідання ТКГ (Тристоронньої контактної групи) і які домовилися про дуже серйозний крок для всієї нашої країни – постійне припинення вогню.

Цей документ зараз очікує підписання всіх сторін Нормандської групи. Вірю в те, що всі сторони – Україна, Франція, Німеччина і РФ – підпишуть, і з 27 числа, вірю, що може настати момент, коли буде постійне припинення вогню", – заявив Зеленський.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові на Донбасі завжди потужно відповідають ворогові.

Про це він сказав під час брифінгу 23 липня з президентом Швейцарії Симонеттой Соммаругой у Станиці Луганській.

"У нас в Україні ніхто нічого не чекає. Ви знаєте, що коли по нас стріляють – ми завжди відповідаємо і дуже потужно", – заявив президент.

Крім того, президент упевнений, що після підписання рішення про припинення вогню на Донбасі всі учасники будуть дотримуватися цього режиму.

"Зараз наші представники, які постійно знаходяться в переговорах Тристоронньої контактної групи, домовилися про дуже важливий крок для всієї нашої країни щодо стійкого припинення вогню", – заявив президент.

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