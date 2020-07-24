Нові домовленості про припинення вогню можуть перетворити українську армію "гарматне м'ясо"

Таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучив експерт з енергетичних питань, президент "Центру глобалістики" Михайло Гончар, передає Politeka.

Експерт вказав на можливу небезпеку для України, в разі її легалізації в міжнародному форматі, нової домовленості про "повну і всеосяжну припинення вогню" в рамках ТКГ.

Згідно з документом, Росія де-юре стане посередником у війні на Донбасі, а "Нормандський формат" Н4 перетвориться в Н3+1,тобто, фактично "три проти одного".

Крім того, вказує Гончар, "Л/ДНР" де-факто субьектизируется як сторона конфлікту на Україні", у зв'язку з чим ЗСУ будуть паралізовані у своїх діях і перетворяться для ворога в "гарматне м'ясо".

Експерт переконаний, що досягнуті домовленості стануть легальними прикриттям для "операції з примусу до миру" в разі якщо вони наберуть чинності як міжнародно-правового документа.

"Який привід буде для застосування збройних сил РФ – неважливо. Де-то "раптово" подорвется на міні автомобіль з ОБСЄ... Далі – технологія отработаная: провокація проти ВСУ - відповідь вогонь - звинувачення України в порушенні режиму припинення вогню - звернення Лугандонии "Росія, допоможи!" - "миротворча операція", – застерігає Михайло Гончар.

Якщо ж у відповідь на провокацію вогню з боку українських військових не буде, то, вважає експерт, його буде нескладно організувати самим, звинуватимо при цьому Київ.

"У Києві знайдеться який-небудь черговий Сивоха або Арахамія, які буде говорити, що спочатку потрібно розібратися, хто перший стріляв. Ніхто нічого не доведе. Адже розвідку заборонено вести. ОБСЄ втекли", – резюмував Михайло Гончар.

Politeka писала, що в Євросоюзі звернулися до РФ на тлі досягнення нових домовленостей у Мінську, а також запевнили, що антиросійські санкції залишаються в силі. Про це повідомляє прес-служба верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

Він привітав домовленість про режим припинення вогню на Донбасі і закликав Росію вплинути на бойовиків.

Боррель високо оцінив зусилля президента України Володимира Зеленського з виконання Мінських угод і підтвердив повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Він висловив надію, що РФ вплине на бойовиків і також повністю виконає Мінські угоди.

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