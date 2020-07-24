Український президент Володимир Зеленський і президент Швейцарії Симонетта Соммаруга відвідали Донбас 23 липня

Підсумки спільної з Соммаругой поїздки в Донецьку і Луганську області Зеленський написав у Фейсбук.

Так, Зеленський зазначив, що президент Швейцарії зізналася йому:

"Кращу ожину я пробувала тут".

Та й сам президент України підтвердив, що ожина на Луганщині – найбільша.

Місцеві фермери пригощали президентів, крім ожини, також полуницею, малиною і помідорами, вирощеними на українських чорноземах.

Раніше ми писали, що відея кортежу президента України Володимира Зеленського потрапило в мережу.

Гарант 23 липня відвідав Слов'янськ, що на Донеччині.

Рух зустрічного автотранспорту правоохоронці зупинили.

В кадр потрапило 11 автомобілів, які супроводжували Зеленського, передають "Літери".

Разом з президентом України на Донбас поїхала і президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга, яка прибула в Україну з візитом.

Зеленський і Соммаруга зустрілися з представниками місії СММ ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного хреста, ООН в Україні та керівництвом Донецької обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, що Зеленський після скандалу з Порошенком вразив українців заявою: «У нас на носі…».

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