Український президент Володимир Зеленський і президент Швейцарії Симонетта Соммаруга відвідали Донбас 23 липня
Підсумки спільної з Соммаругой поїздки в Донецьку і Луганську області Зеленський написав у Фейсбук.
Так, Зеленський зазначив, що президент Швейцарії зізналася йому:
"Кращу ожину я пробувала тут".
Та й сам президент України підтвердив, що ожина на Луганщині – найбільша.
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Місцеві фермери пригощали президентів, крім ожини, також полуницею, малиною і помідорами, вирощеними на українських чорноземах.
Раніше ми писали, що відея кортежу президента України Володимира Зеленського потрапило в мережу.
Гарант 23 липня відвідав Слов'янськ, що на Донеччині.
Рух зустрічного автотранспорту правоохоронці зупинили.
В кадр потрапило 11 автомобілів, які супроводжували Зеленського, передають "Літери".
Разом з президентом України на Донбас поїхала і президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга, яка прибула в Україну з візитом.
Зеленський і Соммаруга зустрілися з представниками місії СММ ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного хреста, ООН в Україні та керівництвом Донецької обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, що Зеленський після скандалу з Порошенком вразив українців заявою: «У нас на носі…».
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