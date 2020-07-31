Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну розглянути питання визнання шести релігійних свят державними

Указ №303/2020 опубліковано 30 липня на сайті глави держави.

Президент підписав указ, в якому пропонується визнати релігійні свята Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Ашана, Хануку і Великдень західного обряду державними, щоб забезпечити конституційні права і свободи громадян, а також реалізувати рівні права та можливості всіх віруючих України.

Чи будуть ці дні вихідними поки що невідомо.

Зараз в Україні на державному рівні відзначаються тільки Різдво (православне і католицьке), Великдень і Трійця.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський відкрито визнав, що порушив законодавство нашої країни.

Глава держави порушив закон, коли не повідомив про суттєві зміни в свій майновий стан. Як повідомляється на його сайті, Зеленський особисто повідомив про це Національному агентству з протидії корупції.

Йдеться про те, як в минулому році сім'я президента отримала гроші в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 5,1 млн грн, а потім здійснила витрати на придбання ОВДП у сумі 5,2 млн грн. Таким чином, мова йде про облігації на суму понад 50 прожиткових мінімумів.

Законодавство України передбачає, що в даному випадку президент повинен був подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з моменту покупки і продажу ОВДП. Тим не менш Зеленський цього так і не зробив.

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