Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну розглянути питання визнання шести релігійних свят державними
Указ №303/2020 опубліковано 30 липня на сайті глави держави.
Президент підписав указ, в якому пропонується визнати релігійні свята Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Ашана, Хануку і Великдень західного обряду державними, щоб забезпечити конституційні права і свободи громадян, а також реалізувати рівні права та можливості всіх віруючих України.
Чи будуть ці дні вихідними поки що невідомо.
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Зараз в Україні на державному рівні відзначаються тільки Різдво (православне і католицьке), Великдень і Трійця.
Раніше ми писали, що Володимир Зеленський відкрито визнав, що порушив законодавство нашої країни.
Глава держави порушив закон, коли не повідомив про суттєві зміни в свій майновий стан. Як повідомляється на його сайті, Зеленський особисто повідомив про це Національному агентству з протидії корупції.
Йдеться про те, як в минулому році сім'я президента отримала гроші в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 5,1 млн грн, а потім здійснила витрати на придбання ОВДП у сумі 5,2 млн грн. Таким чином, мова йде про облігації на суму понад 50 прожиткових мінімумів.
Законодавство України передбачає, що в даному випадку президент повинен був подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з моменту покупки і продажу ОВДП. Тим не менш Зеленський цього так і не зробив.
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