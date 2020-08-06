Президент України Володимир Зеленський порушив правила карантину

Фотодокази опублікував "Обозреватель".

Сьогодні, 6 липня, глава держави провів зустріч з військовослужбовцями в місті Часів Яр Донецької області.

Пізніше, Володимир Зеленський відвідав продуктовий магазин в Бахмуті, але всередині був помічений без маски.

Як повідомила його прес-секретар Юлія Мендель, глава держави зайшов в магазин за кавою і солодощами, після чого 5 хвилин спілкувався з людьми.

Нагадаємо, що це не перший раз коли президента "підловили" на порушенні карантинних заходів.

3 червня Володимир Зеленський з членами своєї команди був у Хмельницькому і разом з місцевими чиновниками відвідав кафе, випив там каву, хоча робота кафе на вхід відвідувачів була в той момент заборонена (могли відкритися з 5 червня).

Пізніше президент висловив жаль за скоєне:

"Як громадянин України відчуваю свою відповідальність за порушення карантину в Хмельницькому. Добровільно оплачу на рахунок закладу харчування суму, яка співвідноситься з сумою штрафу. Водночас у разі винесення судом рішення про притягнення мене до адміністративної відповідальності виконаю його, як це передбачено законом України", - зазначив Зеленський.

У результаті з'ясувалося, що глава держави не може бути притягнутий до адміністративної відповідальності, адже згідно з Конституцією президент є недоторканним.

Нагадавши, вірус вийшов з-під контролю, у Зеленського провели термінову нараду: "якщо зараз не почати..."



