Президент України Володимир Зеленський порушив правила карантину
Фотодокази опублікував "Обозреватель".
Сьогодні, 6 липня, глава держави провів зустріч з військовослужбовцями в місті Часів Яр Донецької області.
Пізніше, Володимир Зеленський відвідав продуктовий магазин в Бахмуті, але всередині був помічений без маски.
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Як повідомила його прес-секретар Юлія Мендель, глава держави зайшов в магазин за кавою і солодощами, після чого 5 хвилин спілкувався з людьми.
Нагадаємо, що це не перший раз коли президента "підловили" на порушенні карантинних заходів.
3 червня Володимир Зеленський з членами своєї команди був у Хмельницькому і разом з місцевими чиновниками відвідав кафе, випив там каву, хоча робота кафе на вхід відвідувачів була в той момент заборонена (могли відкритися з 5 червня).
Пізніше президент висловив жаль за скоєне:
"Як громадянин України відчуваю свою відповідальність за порушення карантину в Хмельницькому. Добровільно оплачу на рахунок закладу харчування суму, яка співвідноситься з сумою штрафу. Водночас у разі винесення судом рішення про притягнення мене до адміністративної відповідальності виконаю його, як це передбачено законом України", - зазначив Зеленський.
У результаті з'ясувалося, що глава держави не може бути притягнутий до адміністративної відповідальності, адже згідно з Конституцією президент є недоторканним.
Нагадавши, вірус вийшов з-під контролю, у Зеленського провели термінову нараду: "якщо зараз не почати..."