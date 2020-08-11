Тільки п'ять відсотків людей з окупованих територій притягнуть до кримінальної відповідальності після того, як Київ поверне контроль над Кримом та ОРДЛО

У концепції перехідного правосуддя, створеній групою під керівництвом президента Володимира Зеленського ще рік тому, яка повинна прискорити реінтеграцію окупованих територій, чітко позначено, хто і якою мірою понесе відповідальність за свої дії на окупованих територіях, передає "РБК Украина».

Так, розробник концепції, глава представництва президента в АР Крим Антон Коріневич підкреслив, що як тільки окуповані території опиняться знову під українським контролем, влада займеться тими, хто співпрацював з бойовиками.

Він зазначив, що амністія абсолютно не «світить» громадянам, які вчинили військові злочини і порушили міжнародне гуманітарне право. Крім того, концепція передбачає люстрацію осіб, які займали топ-посади в окупаційних адміністраціях ОРДЛО і Криму або замішані в організації сепаратистських референдумів.

Каталогу професій, представники яких точно підлягають амністії, в концепції немає, проте є розуміння, хто точно повинен бути виправданий, а хто - покараний:

"Учитель або медсестра, наприклад, не повинні бути притягнуті до відповідальності. По суддях і прокурорам треба буде ще визначатися, але я вважаю, що ці люди повинні бути позбавлені можливості брати участь у подальшому житті держави", – заявив Коріневич.

Учасники групи, які працювали над концепцією, запевняють, що в цілому близько 95% населення, не зіткнутися з якимись негативними наслідками з боку держави через те, що вони, наприклад, сприяли окупаційному режиму чи брали участь у референдумі, стояли на блокпостах, носили зброю і так далі.

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