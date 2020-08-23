Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко бореться з недугою

Як передає Politеka.net, прес-секретар народного депутата Марина Сорока підтвердила озвучену раніше інформацію про зараження Тимошенко китайським вірусом. Речниця розкрила деталі у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук.

"Так, на жаль це правда. Тест показав, що у Юлії Володимирівни Covid-19. Стан оцінюється як важкий. Температура до 39. Бореться!", - йдеться в повідомленні.

Користувачі кинулися коментувати пост і бажати якнайшвидшого одужання політику.

"Вона сильна, вона і цю недугу здолає! Юлія одужуй, ти дуже потрібна українському народу!"

"Якнайшвидшого одужання ❤ ❤ ❤ і щоб наслідки обійшли стороною"

"Якщо 39 - це ще не важкий - людей з 40 не поспішають класти в лікарню"

Нагадаємо, з'явилася інформація, що крім Тимошенко китайський вірус також виявили у її найближчих родичів, а саме у дочки Євгенії та її чоловіка Артура Чечоткіна.

Зазначимо, за минулу добу китайським вірусом захворіли 1987 осіб, з них 159 дітей і 88 медпрацівників. Госпіталізовано 343 людини, зафіксовано 27 летальних випадків і 500 фактів одужання.

До цього ми розповідали про попередження українцям від першої леді Олени Зеленської, яка перехворіла цим небезпечним вірусом більше місяця тому.

Дружина президента повідомила про підступність вірусу: "Не було жодних симптомів. Просто черговий тест виявився позитивним... Спочатку людина може не відчути ніяких симптомів, а вже через два-три дні - пневмонія".

Нагадаємо, що карантин знову посилили, прийнято жорстке рішення щодо транспорту: "Укрзалізниця скасовує...".

Як повідомляла Politeka, карантин готуються посилити, українців попередили про нові обмеження: "з 10 серпня...".