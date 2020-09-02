Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко відгукнулася вперше за два тижні, як у неї виявили китайський вірус

За словами нардепа, криза минула, але це ще не кінець. Відповідний пост Тимошенко зробила у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.

"Майже два тижні боротьби з важкою хворобою змінюють відчуття реальності. Але про це поговоримо трохи пізніше... А сьогодні, нарешті, кризовий стан вдалося пережити, і хоча до одужання ще далеко, тепер вже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, про захворювання Тимошенко стало відомо 23 серпня. Пізніше її прес-секретар Марина Сорока розкрила деталі: "Так, на жаль це правда. Тест показав, що у Юлії Володимирівни Covid-19. Стан оцінюється як важкий. Температура до 39. Бореться!"
 
Юлія Тимошенко
 
Через два дні, 25 серпня, з'явилася інформація про різке погіршення стану Тимошенко. У ЗМІ з посиланням на обізнане джерело повідомляли, що її підключили до апарату штучної вентиляції легенів, стан в цілому був стабільно важкий і температура не опускалася нижче 39 градусів.

Крім Тимошенко вірус також виявили у її дочки Євгенії і зятя Артура Чечоткіна, які переносять хворобу в легкій формі.

Популярні новини зараз

Змінилася Вєрка Сердючка показала нову себе, шортики-відпад: "Мамо, я закохалася!"

Фігуриста "наречена Харламова" в спальні показала свою пишну красу: "Я розлучився через тебе"

П'яна Волочкова переплутала барну стійку з балетним верстатом, кадри конфузу: "На коктейль напрацьовує"

Чарівна Тіна Кароль без ліфчика засвітила зайве в сукні-купальнику: "Треба бути скромнішою"
Показати ще

Нагадаємо, що Тимошенко підкосив Китайський вірус: що відомо на даний момент

Як повідомляла Politeka, Китайський вірус у Тимошенко підтвердився, стало відомо про її стан: "на жаль..."