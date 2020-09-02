Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко відгукнулася вперше за два тижні, як у неї виявили китайський вірус
За словами нардепа, криза минула, але це ще не кінець. Відповідний пост Тимошенко зробила у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.
"Майже два тижні боротьби з важкою хворобою змінюють відчуття реальності. Але про це поговоримо трохи пізніше... А сьогодні, нарешті, кризовий стан вдалося пережити, і хоча до одужання ще далеко, тепер вже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя", - йдеться в повідомленні.
Крім Тимошенко вірус також виявили у її дочки Євгенії і зятя Артура Чечоткіна, які переносять хворобу в легкій формі.
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Нагадаємо, що Тимошенко підкосив Китайський вірус: що відомо на даний момент
Як повідомляла Politeka, Китайський вірус у Тимошенко підтвердився, стало відомо про її стан: "на жаль..."