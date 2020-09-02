До цього політик була підключена до ШВЛ

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко відгукнулася вперше за два тижні, як у неї виявили китайський вірус

За словами нардепа, криза минула, але це ще не кінець. Відповідний пост Тимошенко зробила у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.

"Майже два тижні боротьби з важкою хворобою змінюють відчуття реальності. Але про це поговоримо трохи пізніше... А сьогодні, нарешті, кризовий стан вдалося пережити, і хоча до одужання ще далеко, тепер вже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя", - йдеться в повідомленні.