Жорсткі карантинні заходи дозволили збити першу хвилю китайського вірусу в Україні

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Рівненську область, передає "Цензор.НЕТ".

«У нас були жорсткі карантинні заходи, які приводили, як і в усьому світі, до труднощів в економіці України і в кожній родині, тому що економічна криза в країні - це криза в кожній родині. Але жорсткі карантинні заходи збили повністю першу хвилю. Ми були на душу населення майже найкращими в Європі. Просто найкращими", - цитує видання главу держави.

Свій вплив на ситуацію справив і той фактор, що в Європі епідемія почалася раніше, що дозволило Україні оцінити її наслідки і підготуватися до неї.

Тим часом у країні за останню добу знову встановлено епідемічний антирекорд: за добу 30 вересня covid-19 діагностували 4069 людям; 64 хворих померли, 730 осіб госпіталізовані, 2083 пацієнти одужали.

Найбільше випадків захворювання - в Харківській області, вірус підтвердився у 450 осіб. Четверо жителів регіону померли від ускладнень.

Всього за час пандемії коронавірус був виявлений у 213 028 жителів України, з них 4 193 померли, 94 443 одужали. Зараз ця хвороба активна у 114 392 жителів України.

У МОЗ заявляють, що зростання кількості заражених "очевидне". Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко відповів на питання, що мучить мільйонів українців, чи буде другий повний карантин після виборів 25 жовтня, мовляв "усі регіони зроблять "червоними" і всіх закриють".

"Ніхто не буде нікого закривати в Україні на повний карантин, якщо люди і бізнес будуть дотримуватися санітарних норм і епідемію вдасться контролювати... З приводу національного локдауна. Я б не прив'язувався ні до якої дати. На локдаун можна піти і раніше 25 жовтня, і пізніше. Залежить тільки від зростання кількості випадків інфікування коронавірусом", - роз'яснив він.

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