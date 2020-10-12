А ви згодні на покупку ліків у РФ?

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков озвучив умови для отримання російської вакцини Україною

Слова політика передає видання "Фокус".

"Обставини одні: необхідне бажання України отримати цю вакцину. Президент (Володимир Путін - ред.), ви знаєте, не виключив таку можливість", - заявив Пєсков.

Представник Кремля підкреслив, що запитів від української сторони не надходило, але якщо такі і будуть, то все буде проходити на платній основі.

"Ви знаєте, що зараз завершується третя фаза, далі почнеться масоване виробництво. Звичайно, на платній основі (поставка), а на який? З іншого боку, це залежить знову ж таки від країни, залежить від запиту", – зазначив Пєсков.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що Україна буде зобов'язана купувати вакцину від китайського вірусу у РФ.

"Я скажу зараз те, за що напевно частина фракції СН закидає мене камінням, але я вважаю, що на першому місці має бути здоров'я громадян..."- заявив нардеп.

За словами фахівця, станом на зараз у світі немає дієвих ліків від вірусу. Також ми повідомляли, що Ізраїльський інфекціоніст озвучив думку, що російська вакцина від "китайського" вірусу на даний момент може бути неефективною і небезпечною.

Нагадаємо, нардеп від» Слуги народу " потрапив у гучний скандал з незаконними будівлями.

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