У разі відставки Володимира Зеленського обов'язки президента України, можливо, буде виконувати нинішній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков

Таку думку висловив Сергій Корнак на своєму каналі в YouTube.

Відеоблогер підкреслив, що законопроект Володимира Зеленського навіть не виносили на розгляд у Верховній Раді. При цьому, коли Дмитро Разумков подав власний законопроект до парламенту, його відразу ж винесли на розгляд і голосування.

"Дмитро Разумков виходить на політичну арену. Дмитро Разумков стає самостійною фігурою. Якщо раптом така ситуація, що Зеленський подає у відставку, обов'язки президента виконуватиме Дмитро Разумков. Ось, в чому краса", - заявив відеоблогер Сергій Корнак.

Блогер буквально "обсипав" компліментами Дмитра Разумкова, підкресливши, що той дуже навіть добре провів передвиборчу кампанію українського президента. Більш того, Корнак вважає Разумкова дуже інтелігентним і освіченим, який "напрацьовує свій політичний стиль".

"Ніякі зашквари, нікуди він не лізе. Все, що відбувається у Верховній Раді, залежить від спікера. Він вирішує, який ми будемо обговорювати законопроект, який дамо народу, а які просто поховаємо", - підкреслив відеоблогер, пояснюючи, яка роль Разумкова в українському парламенті.

Для того, щоб розуміти, як українці ставляться до спікера ВРУ, Корнак попросив їх проголосувати. Блогер звернувся до підписників, щоб ті відзначили, чи підтримують вони Дмитра Разумкова в якості політика.

"Я всіх закликаю, напишіть, проголосуйте "за" або "проти" Дмитра Разумкова. Напишіть, як ви до нього ставитеся, як ви бачите його майбутнє? Що він із себе представляє, як людина? Тому що це важливо", - звернувся до глядачів Сергій Корнак.

Наприкінці відео блогер закликав українських громадян, щоб вони обрали того політика, який отримуватиме величезну підтримку від звичайного народу.

Нагадаємо, що блогер Сергій Корнак розповів, скільки відсотків українців підтримують Володимира Зеленського.

Як повідомляла Politeka, блогер Сергій Корнак прокоментував прийнятий депутатами бюджет на наступний рік.

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