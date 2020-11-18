Поки Володимир Зеленський перебуває в лікарні, депутати його партії пропонують виплатити пільги на 86 мільярдів гривень учасникам Майдану

Свою думку про це висловив блогер Ігор Лєсєв на каналі "НеДобрый Вечер" в YouTube.

Так, блогер проаналізував відео, які хворий коронавірусом президент України Володимир Зеленський записує з лікарні. За його словами, поки Зеленський записує відео, депутати з фракції "Слуга народу" пропонують виділити пільги учасникам Майдану розміром у 86 мільярдів гривень.

"Володимир Зеленський з палати №6 нам всім шле відео-привітики, за його спиною – завжди 2 прапори, щоб ми раптом не забули, що ми дивимося не просто на хворого, а ми дивимося на хворого президента України", - заявив блогер у своєму випуску.

Він згадав, що в недавньому відео президент звертався до жителів ОРДЛО, причому зробив це російською мовою. У відео Володимир Зеленський сказав цим людям, що "Україна для вас відкрита у всіх сенсах цього слова".

Крім того, Лєсєв звернув увагу на один із законопроектів щодо пільг.

"Проект Закону про учасників Революції Гідності та родини Героїв Небесної Сотні... чудовий проект закону з жирнючим переліком різних пільг. Там тобі і безкоштовний проїзд у всіх видах транспорту, навіть міжнародну поїздку слід оплачувати тільки на 50%...", - підкреслив Ігор Лєсєв.

Блогер обурений, що у держави немає грошей на допомогу хворим коронавірусом, а партія "Слуга народу" пропонує виділити учасникам Майдану величезну суму грошей.

"Всі ці пільги - це суто радянський рудимент, вони повноцінно існувати можуть тільки при планово-соціалістичній економіці. Не можна за чийсь рахунок комусь роздавати благо, так роблять тільки тупі і недорозвинені. Хочеш комусь допомогти - допоможи грошима", - додав блогер.

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