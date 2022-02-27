Президент України Володимир Зеленський поговорив із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком перед його ймовірним вторгненням в Україну на боці Росії.

Про це повідомив 27 лютого Офіс президента України.

"Ми домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.

Розмова відбулася після того, як 27 лютого Лукашенко підтвердив, що ракети по Україні були запущені з території його країни і пригрозив вторгненням в Україну білоруської армії.

Також 27 лютого в Білорусі стартував основний день голосування на так званому референдумі щодо внесення змін до Конституції.

Зміни зміцнюють президентську владу, дають Лукашенку, який править країною з 1994 року, можливість залишатися на президентській посаді до 2035 року, а також позбавляють Білорусь статусу «без'ядерної зони». Також нові повноваження з'являться у Всебілоруських народних зборів-мова йде про по суті не обирається, скликається від випадку до випадку органі, повністю складається з лояльних Лукашенка осіб.

Об'єднана опозиція закликала громадян приходити на дільниці і висловлювати протест, ставлячи на бланку відразу два хрестики.

Президент України Володимир Зеленський у день референдуму звернувся до громадян Білорусі російською мовою. Він сказав, що зараз з білоруської території російські війська здійснюють обстріли України. Справжнім референдумом він назвав ставлення білорусів до участі своєї країни до агресії проти України, закликавши їх не мовчати. "Будьте Білоруссю, а не Росією», - сказав він.

Звернувся до громадян Білорусі і президент Франції Еммануель Макрон.

"Білорусь не може стати місцем розміщення російських ядерних ракет, націлених на Європу. Білоруська молодь має право вибирати Європу, демократію і свободу. Ми готові до цього. За майбутнє Білорусі. За Україну. За Європу", - йдеться у зверненні.

Зазначимо, 27 лютого в Мінську люди виходять на акції протесту проти війни в Україні.

Також повідомляється, що люди несуть квіти до Посольства України в Мінську.