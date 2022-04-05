Після трагедії в Бучі в Євросоюзі почали обговорювати нові санкції проти росії.

П'ятий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, деталі якого оголосили 5 квітня, планують розглянути і затвердити в найближчі два дні. Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"5-й пакет санкцій ЄС проти Росії, про який розповіла президент Єврокомісії, завтра буде презентовано послам ЄС, щоб прийняти рішення щодо нього тоді ж або в четвер", - пише Джозвяк.

Нагадаємо, в новому пакеті йдеться про заборону імпорту вугілля, повну заборону транзакцій з чотирма російськими банками, заборону російським кораблям заходити в порти ЄС (з винятками), обмеження імпорту високотехнологічної продукції.

Крім того, Євросоюз розширить списки осіб, до яких застосовуються санкції ЄС у зв'язку з агресивною війною Росії проти України і оголошує персонами нон грата кількох дипломатів РФ з представництва при ЄС.

Раніше повідомлялося, що в країнах Європи почалася масова висилка російських дипломатів по всьому світу. Так, Німеччина висилає 40 російських дипломатів. Польща вирішила видворити з країни 45 дипломатів РФ. Італія оголосила про те, що висилає 40 дипломатів Росії. Франція зажадала, щоб 35 російських дипломатів покинули країну. Данія дала два тижні на те, щоб 15 представників РФ покинули країну.

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