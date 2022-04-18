Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі керівник офісу президента України Андрій Єрмак. У публікації уточнюється, що порти всіх країн Євросоюзу закрили доступ для російських суден.

"Почала діяти директива ЄС про заборону для росіян. Вона стосується всіх судів, зареєстрованих під російським прапором, а також тих, які змінили реєстрацію рф після 24 лютого", - написав Єрмак.

Варто відзначити, що дане обмеження передбачає винятки. Так, Заборона на вхід в європейські порти не поширюється на судна, що подали сигнал SOS. Рішення для таких випадків будуть прийматися індивідуально, уточнюється в директиві ЄС.

"Ми будемо відстежувати, як саме застосовуються такі винятки і чи не використовує їх рф для обхідних маневрів проти обмежень", - додав у своєму пості Єрмак.

Варто відзначити, що дане обмеження було введено в рамках п'ятого пакету санкцій ЄС. У Єврокомісії уточнили, що зараз під російським прапором ходять 2873 російських судна. Всі вони потраплять під санкції.

Нагадаємо, висадка десанту рф в Одесі остаточно провалилася.

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