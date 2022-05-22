Про це під час виступу у Верховній Раді разом з президентом Польщі Анджеєм Дудою оголосив Володимир Зеленський.
Країни прийняли двосторонню угоду. Спочатку воно стосуватиметься загального прикордонно-митного контролю, а надалі - і єдиного умовного кордону, коли Україна стане членом Євросоюзу.
Також стало відомо, що в Україні приймуть закон для поляків, схожий на той, який раніше прийняла Польща для тимчасово переміщених осіб з України. По суті, завдяки цьому закону українці в Польщі максимально прирівняні до громадян країни, тільки без права голосування. З ініціативи Зеленського в Україні повинні будуть прийняти схожі правила для поляків.
Президент України у своєму виступі назвав українців і поляків рідними народами, які «ментально давно не розділяють кордони і бар'єри». Зеленський висловив надію на те, що в майбутньому українці і поляки «зберуться за одним столом», щоб розділити смак перемоги і «вимовити тост за вашу і нашу свободу».
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У свою чергу, Дуда нагадав про те, як багато зараз Україна робить для Європи.
«Я не заспокоюся, поки Україна не стане повноправним членом ЄС, адже Україна-це обличчя Європи! Захисник великої європейської родини!», - підкреслив президент Польщі.
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