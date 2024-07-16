Росія нарощує військову міць у полярному регіоні, і НАТО потрібен план протидії їй.

В НАТО мало уваги приділяється зоні геополітичної конкуренції, яка невдовзі може стати осередком конфлікту: Арктиці. Росія рухається північ, і меншою мірою те саме робить Китай.

Росія - найбільша прибережна держава Північного Льодовитого океану, що займає близько половини його берегів.

Москва розширює і оновлює свій і без того грізний флот криголамів: за останні чотири роки росіяни ввели в експлуатацію три нові атомні судна, і як мінімум ще три знаходяться на будівельних верфях.

Але те, що змушує голови повертатися у світі НАТО, це будівельні випробування абсолютно нового бойового криголама, який дуже вражає «Івана Папаніна».

Ці нові бойові криголами мають значну наступальну силу, включаючи 76-мм швидкострільну гармату (схожу на ту, що стоїть на американських фрегатах) і пускові установки для протикорабельних і наземних крилатих ракет.

Що робити НАТО? Нова арктична стратегія має ґрунтуватися на чотирьох стовпах.

По-перше, альянс має скористатися перевагою додавання двох нових країн із суттєвим арктичним досвідом. Швеція та Фінляндія є членами Арктичної ради.

Далі йде створення криголамного потенціалу альянсу. США повинні запустити програму Polar Security Cutter та розглянути можливість переобладнання деяких есмінців ВМС у корпуси із «загартуванням від льоду».

Третій елемент - спостереження, навчання та патрулювання.

Нарешті, НАТО необхідно переглянути свої плани дій у надзвичайних ситуаціях та настільні навчання. Альянс регулярно розробляє та тестує нові стратегії захисту країн Балтії та Польщі від Росії.

Джерело: bloomberg .