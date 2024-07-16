Россия наращивает военную мощь в полярном регионе, и НАТО нужен план противодействия ей.

В НАТО относительно мало внимания уделяется зоне геополитической конкуренции, которая вскоре может стать очагом конфликта: Арктике. Россия движется на север, и в меньшей степени то же самое делает Китай.

Россия — крупнейшее прибрежное государство Северного Ледовитого океана, занимающее около половины его берегов.

Москва расширяет и обновляет свой и без того грозный флот ледоколов: за последние четыре года русские ввели в эксплуатацию три новых атомных судна, и как минимум еще три находятся на строительных верфях.

Но то, что заставляет головы поворачиваться в мире НАТО, это строительные испытания совершенно нового боевого ледокола, весьма впечатляющего «Ивана Папанина».

Эти новые боевые ледоколы обладают значительной наступательной мощью, включая 76-мм скорострельную пушку (похожую на ту, что стоит на американских фрегатах ) и пусковые установки для противокорабельных и наземных крылатых ракет.

Что делать НАТО? Новая арктическая стратегия должна основываться на четырех столпах.

Во-первых, альянс должен воспользоваться преимуществом добавления двух новых стран с существенным арктическим опытом. Швеция и Финляндия являются членами Арктического совета.

Далее следует создание ледокольного потенциала альянса. США должны запустить программу Polar Security Cutter и рассмотреть возможность переоборудования некоторых эсминцев ВМС в корпуса с «закалкой от льда».

Третий элемент — наблюдение, обучение и патрулирование.

Наконец, НАТО необходимо пересмотреть свои планы действий в чрезвычайных ситуациях и настольные учения. Альянс регулярно разрабатывает и тестирует новые стратегии защиты стран Балтии и Польши от России.

Источник: bloomberg.