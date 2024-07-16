Більшість Європи в паніці через можливе друге президентство Дональда Трампа, турбуючись, що США припинять допомогу Україні, якщо він переможе в листопаді.

Сенатор від Огайо Дж. Д. Венс виступає за ізоляціонізм США та виступає проти допомоги Україні, Трамп обрав його своїм напарником.

39-річний сенатор від Огайо — один із найізоляційніших членів Республіканської партії.

Він категорично проти використання додаткових коштів для допомоги Україні та розкритикував те, що вважає надмірною залежністю Європи від Сполучених Штатів, коли справа стосується військових інвестицій.

Один із високопосадовців ЄС, якому було надано анонімність для того, щоб він міг відверто висловитися з цього питання, заявив в інтерв'ю, що призначення Венса стало «катастрофою» для України — і, відповідно, для Європейського союзу, який підтримав Київ у його боротьбі з російською агресією.

Венс зіграв центральну роль у спробі заблокувати законопроект про допомогу Україні на початку цього року в Сенаті, і хоча ця спроба не мала успіху, Венс заявив журналістам у той час: «Ми змогли ясно дати зрозуміти Європі та решті світу, що Америка не може виписувати порожні. чеки нескінченно».

«У нас просто немає виробничих потужностей, щоби підтримувати наземну війну в Східній Європі нескінченно. І я думаю, що лідери зобов'язані донести це до свого населення», - сказав Венс.

"Як довго це буде продовжуватись? Скільки це буде коштувати? І, що важливо, як ми насправді маємо виробляти зброю, необхідну для підтримки українців?»

Також на розум європейців тиснуть протекціоністські імпульси Венса, які можуть перешкодити торговим відносинам Європи зі Сполученими Штатами. Сенатор від Огайо є затятим захисником американського виробництва та виступає за введення мит на імпорт.

Зовнішня політика Венса в стилі Трампа, Америка, насамперед, поширюється і на більш загальну критику Європи та НАТО. У своїй промові в Сенаті у квітні він розкритикував Європу за те, що вона не витрачає достатньо коштів на оборону.

Джерело: politico .