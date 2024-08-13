Після драматичного відходу Джо Байдена з президентських перегонів 21 липня він відразу ж став президентом-кульгавою качкою.

Попередник Байдена від Демократичної партії Барак Обама використав виконавчу владу кількома сміливими способами у свій останній рік перебування при владі, захищаючи нелегальних іммігрантів, які прибули до Америки дітьми, та пом'якшуючи вироки ненасильницьким наркозлочинцям.

Такі дії навіть заслуговували на Обаму звинувачення в цезаризмі від консерваторів.

Насправді реальна небезпека полягає в тому, що Байден залишається настільки відданим своїй старій політиці, що посилює зовнішньополітичну кризу, яка може перевернути вибори і світ, викликавши хаос, який допоможе повернути Дональда Трампа до Білого дому.

Однією з причин, через яку Джо Байден не хотів відмовлятися від своєї заявки на переобрання, було те, що він вважав себе мудрецем зовнішньої політики, людиною з глибокою мудрістю, набутою з віком, якої більше ніхто не має.

Коли він зустрічався з конгресменами-демократами минулого місяця, Байден парирував заклики вийти з президентських перегонів, вихваляючись тим, що він вважає своїми неперевершеними досягненнями у зовнішній політиці.

Як нещодавно зазначив аналітик зовнішньої політики Анатолій Лівен у своїй книзі Responsible Statecraft, адміністрація Байдена не має послідовної політики в Україні, а є лише низка ситуативних відповідей, щоб тримати оборону.

За словами Лівена, «адміністрація Байдена, схоже, просить американський народ нескінченно витрачати десятки мільярдів доларів на рік на нескінченну війну заради недосяжної мети».

Лівен цитує переконливий звіт Rand Corporation, у якому зазначається, що «адаптація та коригування не є стратегією, а реактивна ескалація без стратегії не є розумною політикою. Ескалація участі США у цьому конфлікті — чи будь-якому іншому конфлікті — має керуватися ідеєю про те, як покласти край війні».

Та ж політика «адаптації та коригування» характерна для політики Байдена на Близькому Сході, де він послідовно реагує на дії Біньяміна Нетаньяху, не маючи чіткої стратегії щодо припинення ізраїльських провокацій.

Джерело: thenation .

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