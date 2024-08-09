Прогресивники його люблять, але кандидату в президенти доведеться знайти способи залучити на свій бік поміркованих

Уолз вперше балотувався на посаду у свої 40 років, він переміг у сільському окрузі в Міннесоті, який більшість політиків вважали безнадійним.

Він перший не юрист, який опинився у списку Демократичної партії з 1980 року.

Все це робить його добрим вибором для Камали Харріс, яка мала талановитий вибір. Короткий список, до якого увійшли астронавт, який став сенатором, і два вражаючі губернатори штатів, змушує вас бажати, щоб демократи знайшли час для справжніх праймеріз.

Тим не менш, є знак питання проти Уолза, який кампанія Трампа вже намагається використати.

З цього списку він був фаворитом лівих онлайн-партій та профспілок.

Якби Харріс обрала його з цієї причини, це означало б, що вона сама або є креатурою цього крила партії, або схильна потурати йому, або цінує партійну єдність понад усе.

Це було б тривожним знаком її кампанії. Щоб перемогти в Мічигані, Пенсільванії та Вісконсіні, їй потрібно звернутися до виборців, які вважають, що демократи трохи надто ліві, але при цьому не люблять Дональда Трампа

Вибір Харріс на вершину списку змінив гонку. Згідно із середніми показниками опитувань, кандидат від демократів тепер лідирує у загальнонаціональному голосуванні вперше з жовтня 2023 року.

Проте ці вибори все ще дуже близькі. Це невелика загальнонаціональна перевага, якщо вона реально, ймовірно, виллється в щось, що наближається до 50% шансів на перемогу у колегії виборців.

Коли Трамп знаходиться всього в одному кроці від кидка монети до наступних чотирьох років, безпекова стратегія не є розумною.

Вибравши Уолза, Харріс утихомирила лівих у своїй партії, незалежно від того, чи це було її наміром. Це дало їй можливість просунутися до центру. Вона має цим скористатися.

Джерело: economist .

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