Офіційні особи Індії та України заявили, що візит буде спрямований на зміцнення економічних зв'язків та співробітництва у галузі оборони, науки та технологій.

Однак аналітики кажуть, що візит може бути також спробою змусити Індію зайняти більш нейтральну позицію після того, що було розцінено як схильність до Росії з огляду на недавній візит Моді до Москви, історичні відносини його країни з Росією часів холодної війни та уникнення Нью-Делі прямої критики. Росії за її вторгнення в Україну.

Чому Моді відвідує Україну?

Знаменний візит Моді — перший візит прем'єр-міністра Індії до України, відколи країна встановила дипломатичні відносини з Україною понад 30 років тому. Він прибуде до Києва після дводенного візиту до Польщі.

Аналітики кажуть, що вибір часу поїздки спрямований на пом'якшення наслідків візиту індійського лідера до Росії 8-9 липня.

Обсяг двосторонньої торгівлі між Індією та Україною набагато нижчий і до вторгнення становив близько 3 мільярдів доларів, проте з того часу Моді та Зеленський взаємодіяли у кулуарах світових подій, а міністр закордонних справ України також відвідав Нью-Делі на початку цього року.

Після вторгнення Індія надала Україні кілька партій гуманітарної допомоги.

Джерело: independent .

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