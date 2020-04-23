Фактически на авиационной промышленности Украины можно поставить крест

Об этом в статье для издания Хвыля пишет авиаэксперт Анатолий Вовнянко.

Я и мои коллеги многократно на протяжении последних 10-и месяцев писали письма и обращения по вопросам авиастроительной отрасли Президенту Украины Зеленскому В.А. в АПУ и ОПУ, а также в СНБО и ГК «Укроборонпром».

Привожу пример этого обращения в котором кратко приведена вся история уничтожения авиастроительной отрасли Украины.

Звернення до Президента України

Зеленського В.О.

По питанню: колапса авіабудівної галузі України та «Пропозицій по її відродженню і розвитку…»

Шановний Володимире Олександровичу!

Україні в спадок від Радянського Союзу дісталася потужна авіаційна промисловість яка випускала до 250 літаків на рік включаючи шедеври світового авіабудування літаки Ан-124 «Руслан» і Ан-225 «МРІЯ», а конструкторське бюро О.К. Антонова було світовим лідером, нарівні з корпорацією Локхід (США), в розробці військово-транспортних літаків.

За часів незалежності України авіабудівна галузь продовжувала розвиватися видатним генеральним конструктором і менеджером Балабуєвим П.В. за фінансової підтримки створеної ним же авіакомпанії «Руслан» (зараз «Авіалінії Антонова») зароблені якою валютні кошти він вкладав в створення нових літаків і розвиток вітчизняного авіабудування. Були створені літаки Ан-70, Ан-38, Ан-74-300, Ан-32П, Ан-140, Ан-148, куплені літаки Ан-124 для авіакомпанії, втілені цифрові технології і композитні матеріали, проведена глибока модернізація Ан-124-100, продана ліцензія на виробництво літака Ан-140 в Іран, будувалося житло для працівників і багато іншого.

Після так званої «помаранчевої» революції 2005 року, Балабуєв П.В. вимушено пішов у відставку і почалася деградація авіабудівної галузі. Головною задачею всіх наступних керівників ДП «Антонов» стало використання коштів зароблених авіакомпанією за кордоном через посередників для своїх власних потреб, а не для розвитку авіабудівної галузі.

Починаючи з 2005 року посада генерального конструктора АНТК ім. О.К.Антонова, а потім і президента ДП «Антонов» продавалася чиновниками за великі гроші або віддавалася ставленикам-непрофесіоналам лише для виводу коштів з підприємства. В 2005 і 2010 роках посаду генерального конструктора, а потім і президента ДП «Антонов» продали Ківі Д.С., і сотні мільйонів доларів йшли на кармани та хабарі, щоб втриматись на посаді.

Величезні бюджетні кошти були вкрадені при побудові літаків Ан-70 для МО, Ан-148 для лізингової компанії і др.

В 2015 році авіаційну галузь передали з Міністерства економічного розвитку і торгівлі до ДК «Укроборонпром» а на посаду в.о. президента ДП «Антонов» Президент Порошенко П.О. призначив нардепа від БПП, директора ТОВ "Ауді Центр Хмельницький" Гвоздьова М.О.. Секретар РНБО В. Турчинов та його 1-й заступник О. Гладковський-Свинарчук, також призначили на керівні посади в ДП «Антонов» своїх ставлеників, жоден з яких не мав ніякого відношення до авіабудування, освіти та знань. Головне їх завдання – викачувати кошти з ДП «Антонов», а не створювати літаки. Тільки в 2015 році, по даним ЗМІ, вивели близько 50 млн. доларів.

В результаті непрофесійного керівництва та виведення значних коштів з ДП «Антонов» з 2015 р. в авіабудівній галузі України припинено виробництво літаків, втрачені всі ринки збуту, за багато років так і не створена система сервісної підтримки, відсутні конкурентоспроможні літаки та не ведеться ніяка виробнича діяльність. ДП «Антонов» нічого не створює і не виробляє крім технічного обслуговування літаків своєї авіакомпанії і просто проїдає валютні доходи авіакомпанії «Авіалінії Антонова». Харківське державне авіаційне промислове підприємство (ХДАВП) практично банкрут.

Також були розірвані всі звязки з Російською Федерацією в авіабудівній галузі, що сприяло, наряду з вищеприведеним, припиненню серійного виробництва українських літаків в Україні і Росії.

Побудовані командою Ківи Д.С. (вони і сьогодні знаходяться на більшості керівних посад) для піару в одному екземплярі, так звані, нові літаки Ан-178 і Ан-132D є глибокими модифікаціями літаків Ан-148 і Ан-32, вони не є конкурентоспроможними і не відповідають навіть заявленим характеристикам, а тому на них відсутні замовлення.

За 4 роки так і не спромоглися при величезних прибутках побудувати повноцінний ударний безпілотник «Горлиця» для збройних сил, а тому Україна змушена була купила 6 безпілотників в Туреччини за 69 млн. доларів.

На багаторазові звертання про відновлення авіабудівної галузі до АПУ та Офісу Президента, РНБО, ДК «Укроборонпром», направлені з червня 2019 р. ми отримували тільки відписки. Лише 24.10.2019 р. заступник керівника Офісу Президента України Коваленко А.М. провела нараду «Проблемні питання авіаційної промисловості України та шляхи її вирішення» та в кінці листопада 2019 року в ДК «Укроборонпром» провели нараду по обговоренню проблем авіабудівної галузі, але ніяких конкретних кроків по припиненню руйнування галузі так і не було зроблено.

Вже більше півроку в ГК «Укроборонпром» нове керівництво - А. Абравамичус, Р. Корж, М. Найєм і т.п., але крім вибивання коштів собі на зарплати з ДП «Антонов» і др. вони нічого не зробили. Їхні розповіді про те що в галузь прийдуть великі західні компанії не більше чим вигадки, також як і замовлення одного літака Ан-178 для Перу. Вказані чиновники не мають досвіду, освіти і знань, а такою програми чи бачення збереження і розвитку галузі, а тому не знають що потрібно робити і зацікавлені тільки в величезних коштах які вони отримують від підприємств оборонної галузі для особистого збагачення.

Ще раз наголошуємо - головна проблема авіабудівної галузі це некомпетентне керівництво ДП «Антонов» і галузі та виведення значних коштів, а не відсутність бюджетних коштів та державних замовлень.

Нинішне керівництво ДП «Антонов», яке контролює підприємство і його фінансові потоки, купило (за украдені в підприємства кошти) в попереднього керівника ДК «Укроборонпром» Букіна П.Ю. посаду президента ДП «Антонов» на 3 роки та поставили туди свого ставленика Донця О.Д.. Підприємство за рахунок вантажних перевезень авіакомпанією в 2018 році отримало: величезні доходи 7.92 млрд. гр., чистий прибуток 926 млн. гр.. При цьому з авіакомпанії ще щорічно виводиться за кордоном на кармани керівників та хабарі (щоб втриматися на посадах) ще 15-20 млн. доларів. Ніякі аудити не виявлять ці крадіжки тому що схеми відпрацьовані роками. Приблизно такі ж цифри будуть і в 2019 році. За вказані кошти вже давно можна було провести імпортозаміщення російських комплектуючих, розпочати будувати ударні безпілотники «Горлиця» для української армії та добудовувати літаки Ан-148 і Ан-158 які вже декілька років стоять на підприємстві. Але керівництво ДП «Антонов» нічого не створює, не будує, а президент Донець О.Д. майже 2 роки бігає по різних нарадах і чиновниках та розповідає що держава не надає бюджетного фінансування та замовлень і вони от-от виконають імпортозаміщення російських комплектуючих. На заміщення російських матеріалів ще піде декілька років і про авіабудування в Україні можна буде забути. Такого маразму не має в жодній країні світу!

Головна задача нинішнього керівництва ДП «Антонов», більшість з яких і зруйнували підприємство і галузь, це як найдовше втриматися на фінансових потоках авіакомпанії та високооплачуваних (сотні тисяч гривен щомісяця) посадах, плакатись що відсутнє державне фінансування, а не будувати літаки! Президент ДП «Антонов» Донець О.Д. отримав в грудні зарплату в розмірі 1.203 млн. гривен, при тому що підприємство нічого не створює і не виробляє, а тільки імітує. Про це неодноразово писали в ЗМІ (див. «Авиастроение Украины: дайте денег, может быть, построим самолет», др.).

Шановний Володимир Олександрович!

Якщо на державному рівні прийняти швидкі та рішучі дії по зміні некомпетентного керівництва ДП «Антонов» і галузі та розробити нову реальну (а не фейкову) Програму відновлення авіабудівної галузі, то повірте, на сьогодні в Україні ще є шанс зберегти авіабудування. Ми наполягаємо що можливо через 1-1.5 року розпочати серійне виробництво літаків і безпілотників «Горлиця» для збройних сил і ми готові доповісти Вам.

Якщо ж цього не зробити в найближчий час то авіабудівна галузь України зникне назавжди за Вашої каденції на посаді Президента!

Прошу Вас виділити з свого напруженого графіку 15 хвилин для надання Вам інформації про реальний стан авіабудівної галузі України та розроблених «Пропозицій про відновлення та розвиток авіабудівної галузі України на 2020-2024 р.р.».

З повагою, Анатолій Григорович Вовнянко і колеги, екс-керівник програми створення літака Ан-225 «Мрія», заст. Головного конструктора по літаках Ан-225, Ан-325, Ан-218, Ан-124, Ан-124-100 і їх модифікацій, а також авіаційно-космічних системах.

Но на все наши Звернення и письма мы получали от всех перечисленных органов власти или отписки, или наши предложения пересылались в Правительство и ГК «Укроборонпром», а оттуда уже присылали отписки. Мы также передавали свои предложения непосредственно руководству ГК «Укроборонпром» и др.:

- автор по сохранению и развитию авиационной отрасли;

- Роман Щербань по системе сервисного обслуживания и поставок запчастей.

Но это никого абсолютно не заинтересовало. Складывается впечатление что нынешнее руководство ГК «Укроборонпром» поставлено для того, чтобы окончательно добить отрасль, набивая при этом себе карманы.

Для примера приведу только 2 письма из 25 полученных за это время только в мой адрес.

Нам также удалось пообщаться с чиновниками нынешней власти – заместителем секретаря СНБО Кривоносом С.Г., заместителем генерального директора ГК «Укроборонпром» Коржом Р.А., заместителем Офиса Президента Коваленко А.М. и др. Результаты этих встреч я коротко описал в статье «Авиаконструктор КБ «Антонов»: «Зеленая» власть не заинтересована в возрождении авиастроения в Украине». К сожалению, украинские высокопоставленные чиновники крайне некомпетентны и не заинтересованы в решении важных государственных проблем и развитии страны. Главная задача у них – это имитация деятельности и повышение своего благосостояния. Еще когда «генеральным» конструктором был Кива Д.С., то руководство ГП «Антонов» «покупало» чиновников оптом и в розницу. Такая же практика продолжается и сейчас. Мы наблюдали как указанные выше чиновники резко меняли свое мнение после встреч с руководством ГП «Антонов».

Для примера я хочу остановиться на нынешнем руководстве ГК «Укроборонпром». Когда А. Абравамичуса назначали руководителем, то многие известные политики и специалисты главной проблемой его называли то, что он гражданин Литвы и что будет допущен к важным государственным секретам. Но при этом они ничего не говорили, что он никогда не имел отношения к промышленности и ничего не создал, находясь на руководящих постах в Украине. Напротив, многие, кто с ним сталкивался на должности Министра экономического развития и торговли, дают ему негативные отзывы.

Я хочу привести свои соображения по этому поводу. Никаких секретов не известных зарубежным спецслужбам в Украине давно нет. Ведь еще при Президенте Януковиче В.Ф. ГК «Укроборонпром» руководил гражданин России. Конечно есть секреты создания конкретной военной техники, например, на предприятии «Луч», но А. Абравамичус при всем желании их не поймет, да и руководство оборонных предприятий вряд ли будут их показывать этому временщику.

А. Абравамичус более чем за полгода пребывания на должности генерального директора ГК «Укроборонпром» (до этого он руководил наблюдательным советом) не взял себе в команду или советниками профессионалов, а набрал себе «соросят» и не имеющих отношения к отрасли людей (один М. Найем чего стоит), да поменял нескольких руководителей предприятий (как пишут СМИ новые назначения проводились не по профессиональным качествам).

Взять хотя бы Р. Коржа заместителя генерального директора ГК «Укроборонпром» по авиастроению. Если почитать его резюме, где он пишет, что работал во многих авиастроительных предприятиях мира. Но что он конкретно создал никто не знает и что сделал полезного в Украине никому неизвестно. За 9 месяцев пребывания сначала советником, а потом и заместителем А. Абравамичуса он абсолютно ничего не сделал, чтобы сохранить авиастроение в Украине. Эти «соросята» считают, что местным аборигенам авиастроение не нужно, пусть покупают Боинги, а они поставлены для того, чтобы «стричь купоны».

Cправкa. «Соросятами» в Украине называют представителей различных зарубежных фондов и организаций, включая фонд небезизвестного Джорджа Сороса. Они, находясь на государственных должностях, проводят политику в интересах своих зарубежных кураторов, а не государства и граждан Украины.

Главной задачей указанных чиновников является повышение своего благосостояния, а не решение задач, стоящих перед оборонной промышленностью Украины. Вот конкретный документ.

Но это только вершина айсберга. По информации сейчас создано или создается новое предприятие, через которое будет заключать контракты авиакомпания «Авиалинии Антонов». И выгодоприобретателями этого предприятия также называют нынешнее руководство ГК «Укроборонпром». А это уже не гривны, а миллионы долларов и евро, которые пойдут на карманы, а не на развитие отрасли.

Несколько месяцев назад заместитель генерального директора ГК «Укроборонпром» по трансформации Р. Бондарь очень жестко раскритиковал и «наехал» на руководство ГП «Антонов» (это можно посмотреть в интернете). Но тем не менее позже руководство ГК «Укроборонпром» благословило зарплату президенту Донцу А.Д. в размере 1.203 млн. гривен за декабрь 2019 года. Судя по тому, что «наезды» в последнее время прекратились, руководство ГП «Антонов» удовлетворяет теневые финансовые аппетиты руководства ГК «Укроборонпром». А если руководство ГП «Антонов» не будет с ними делиться наворованным, то у них есть пугало – снятие с должности за неэффективную работу.

Команда «соросят» - рэкетиров обложила данью не только ГП «Антонов» но и многие другие предприятия оборонного комплекса, которые входят в ГК «Укроборонпром», а это сотни миллионов, а может быть и миллиарды гривен в год. Поэтому, когда Президент Владимир Зеленский рассказывает Вам, что он привел во власть реформаторов, не верьте – это те же Свинарчуки, только под другими фамилиями!

В конце ноября 2019 года заместитель генерального директора ГК «Укроборонпром» по авиастроению Р. Корж собирал большие совещания из различных представителей авиационного сообщества Украины, чиновников различных ведомств и, даже, профсоюзов для того чтобы обсудить вопросы что нужно делать для сохранения авиационной промышленности. Все, как всегда, закончилось ничем. Ведь главное для украинских чиновников — это имитировать свою деятельность

Оказалось, что нынешние чиновники и руководители ГП «Антонов» не в состоянии за полгода даже разработать какую-то свою программу по авиастроению, а поэтому дорабатывают программу Правительства Владимира Гройсмана, которая 2 года пролежала мертвым грузом и о которой некоторые из них очень негативно отзывались при наших встречах. Вот выдержки из письма Минэкономики в наш адрес:

«З метою актуалізації Стратегії відродження вітчизняного авіабудування на період до 2022 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 429-р «Деякі питання вітчизняного авіабудування», та плану заходів з її виконання в Міністерстві відбулося перше засідання згаданої робочої на якому було розглянуто питання підготовки відповідного проекту рішення Уряду. Наразі Міністерством підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 429-р», який найближчим часом буде направлений на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади тапідприємств.

З повагою

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія СВИРИДЕНКО».

Мы пытались со своими предложениями попасть в эту рабочую группу, которая состоит из тех, кто прямо или косвенно разрушал многие годы и сейчас добивает авиастроительную отрасль, огромного числа чиновников и др. которые не знают и не понимают, что реально творится в авиастроении Украины, но нам отказали. Работа этой группы будет направлена не на восстановление и развитие отрасли, решение организационных и кадровых вопросов, а на продолжение ее агонии за счет бюджетных денег. Только при этом некоторые из участников сумеют еще и обогатиться за счет этих средств. (Для справки. Большая часть ранее выделенных бюджетных (наших с Вами читатели) средств была уворована. Вместо 2-х самолетов Ан-70 для МО Украины за 9 лет был построен 1 фюзеляж. Вместо 6 самолетов Ан-148 для лизинговой компании построили только 2, хотя деньги были выделены в полном объеме).

Сейчас в медийном пространстве Украины и на различных совещаниях появился новый «специалист» в области авиастроения - Виктор Попов, председатель Ассоциации "Укравиапром", глава компании FED (АО "ФЭД"). К авиастроению он никогда не имел никакого отношения, т.к. руководил созданием и производством некоторого авиационного оборудования. Но если вы делаете какой-то гидравлический насос для самолета, то это автоматически не означает, что вы хоть что-то понимаете, как создаются самолеты. Понятно, что на фоне ничего не понимающего в авиастроении Донца А.Д. (он специалист по техническому обслуживанию самолетов) любой будет выглядеть «выдающимся» самолетостроителем. Привожу высказывания В. Попова: "Сегодня у фирмы «Антонов» есть новые продукты и есть перспективные продукты. Новейший продукт, востребованный на рынке. Не только европейском, но и немецком, и мировом рынке — это "Антонов-178" и перспективные проекты "Антонов-188" и "Антонов-100X8". До этого он рассказывал, что нужно 300 млн долларов чтобы провести сертификацию самолета Ан-158 по европейским правилам и тогда этот самолет ждет небывалый успех на Западе? Если В. Попов является таким выдающимся управленцем, то для начала пусть бы «поднял» государственный завод «ФЭД» на территории которого расположено его частное предприятие или Харьковский авиационный завод (ХГАПП), который «лежит» за забором. Понятны были его заявления, когда он продвигал своего сына на должность руководителя 410 завода, но если из-за фотографии с российского авиасалона МАКС в 2017 году это не получилось, то зачем продолжать «пороть чушь»?

Все что я писал об авиастроении Украины на протяжении последних 10 лет, к сожалению, сбылось. В 2015 году в статье «Авиастроение Украины – имитация продолжается» (почитайте ее) я писал о том, как создавались прожекты Ан-178 и Ан-132D и что у них нет перспектив. Поэтому постараюсь кратко рассказать о ближайших перспективах авиастроения Украины при нынешней «зеленой» власти, которая ничего не понимает и не хочет разобраться в проблемах, которые уничтожают отрасль, но зато хорошо «доит» руководство ГП «Антонов».

Самолет Ан-148. Был разработан под руководством генерального конструктора Балабуева П.В.. Был востребован в России, где успешно строился на Воронежском авиазаводе по кооперации с Украиной. В Украине было построено 4 самолета: 2 для украинской лизинговой компании и 2 для Северной Кореи. Следует отметить, что за 15 лет на ГП «Антонов» так и не были созданы службы маркетинга и продаж. Маркетингом занимался сын он же и заместитель Д.С. Кивы, вся суть работы которого сводилась в организации через посредников участия ГП «Антонов» в зарубежных выставках да заказов на изготовление рекламной продукции. А продажи украинских самолетов Ан-148 и Ан-158 в Северную Корею и на Кубу были проведены российской компанией «Илюшин Финанс Компани». Сейчас на этой должности вице-президент по маркетингу Юлий Киселев из «шиномонтажников», который самокритично охарактеризовал себя в Фейсбуке как «дебильный управленец». Такие же и результаты его работы. Также за эти годы не была создана служба сервисной поддержки и поставки запчастей несмотря на многочисленные обещания руководителей начиная с Кивы Д.С..

2 самолета Ан-148 были переданы в «мокрый» лизинг в авиакомпанию «Аэросвит», но были возвращены обратно на ГП «Антонов» еще до того, как эта авиакомпания прекратила свою деятельность. Я точно не знаю по каким причинам (техническим и/или экономическим) это случилось, но то что украинские авиакомпании ни под каким «соусом» не хотят покупать или брать в лизинг украинские самолеты - это реалии.

Самолет Ан-158 – удлиненная версия самолета Ан-148. Имеет экономические преимущества перед Ан-148 за счет большей (99) пассажировместимости. Всего было построено 6 самолетов и продано ИФК на Кубу, где они простаивают по различным причинам, включая отсутствие сервисной поддержки и запасных частей.

Сейчас ГП «Антонов», как бы, выполняет импортозамещение российских комплектующих для обоих указанных самолетов. Сколько оно будет продолжаться неизвестно, так как все время Донец А.Д. «плачет» перед руководством страны и Президентом, что нет бюджетного финансирования и заказов от государства, а огромные средства что зарабатывает авиакомпания тупо проедаются да идут на карманы и взятки чтобы удержаться на должностях. Если удастся за счет бюджетных средств достроить несколько стоящих более 5 лет на предприятии самолетов, то возникнут огромные проблемы с их сертификацией и последующей продажей или передачей в лизинг.

Во-первых, на это потребуется несколько лет и во-вторых, цена этих самолетов значительно возрастет, что сделает экономически неэффективной их эксплуатацию. Да и после коронавируса авиакомпании будут выходить из кризиса пассажироперевозок до 1.5-2 лет, а поэтому новые самолеты, а тем более «умирающего» ГП «Антонов», им не понадобятся. Но кого в Украине волнует, что будет потом - ведь главное сейчас всем участникам надо «попилить» бюджетные деньги!

Теперь несколько слов о «новейшем» (со слов В. Попова) самолете Ан-178, создание которого командой Кивы Д.С. длится уже 10 лет и конца этому процессу не видно. Я уже писал, что самолет создавали по принципу известной песни – «я его слепила из того, что было», а не по рыночным правилам. Самолет создавали на замену самолету Ан-12, а получился он немного лучше по грузоподъемности самолета Ан-74, но значительно дороже и хуже по взлетно-посадочным характеристикам. Но последний давно сертифицирован и был востребован на рынке и нужно было только провести его глубокую модернизацию и сделать «стеклянную» кабину экипажа. Но тогда было бы нечем 10 лет пиариться о новых прожектах руководству ГП «Антонов» и украинским чиновникам. Начиная с 2015 года врали, что построят 10 самолетов для Азербайджана, а теперь рассказывают только про 1 для Перу.

В 2015 году закончили постройку одного самолета из российских материалов и, в основном, российских комплектующих. Замена российских комплектующих займет годы, а замена материалов итого больше, так как надо заново проектировать крыло. Но тем не менее руководство ГП «Антонов» регулярно рассказывает в украинских СМИ об очередном достижении - постройке небольшой части фюзеляжа Ан-178 для Перу. По приведенным фотографиям (титановый настил грузового пола) видно, что строятся он из российских материалов. Как говорится, и ежу понятно, что никакой самолет для Перу в ближайшие 2-3 года не построят, а тем более не проведут его сертификацию. Будем наблюдать сериал от ГП «Антонов» в СМИ о постройке каких-то отдельных фрагментов этого самолета.

Если был бы заказ хоть на несколько десятков самолетов, то тогда имело бы смысл заниматься самолетом. А поскольку заказ непонятный (контракт с Перу засекречен поэтому неизвестно что там написано. Не исключаю, что он фейковый для подтверждения «эффективной» работы новых менеджеров), то выполнить его нереально. Объясняю для читателей почему. Когда создается самолет то кроме его проектирования и постройки необходимо выполнить очень большой объем работ. Это и стендовые отработки оборудования, постройка и испытания планеров самолетов для статических и отдельно для ресурсных испытаний и самое главное сертификационные работы и летные испытания. Это огромное количество работ, которые стоят десятки, а то и сотни миллионов долларов в зависимости от того по каким нормам проводить сертификацию. Понятно, что эти затраты окупаются только при постройке большой серии. Непонятно как сертифицировать этот самолет в Украине, а тем более на Западе. Тратить такие деньжищи и главное время ради постройки одного самолета так никто в мире не делает. Ведь все затраты могут составлять до 150 млн. долларов, а стоимость самолета в контракте 65 млн долларов? Кроме того, в контракте предусмотрено выведение 26% средств на сторону. То-есть «Антонов» получит в лучшем случае 1/3 от затраченных средств. Это ноу-хау украинских авиастроителей и чиновников, главное занятие которых имитировать работу и тырить деньги авиакомпании, а еще лучше в добавку и бюджетные средства. Поэтому уважаемые читатели отнеситесь к этой информации об 1 самолете для Перу как к очередному фейку (см. «Авиастроительную отрасль Украины превратили в производителя фейковых новостей»).

Для того чтобы самолет Ан-178 имел хоть какие-то перспективы необходимо его серьезно переработать, причем в кооперации с иностранным партнером. А в нынешнем виде он никому не интересен.

Для справки. Самолет А-400М заказан в количестве 180 экземпляров, С-390 в количестве 54 экземпляра и сейчас фирма Боинг, которая вошла в состав главных акционеров предприятия «Эмбраер», увеличит число заказов.

Самолет Ан-132D. Строился командой Кивы Д.С. исключительно для пиара, а саудовской стороной для отмывания государственных средств, о чем я писал еще в 2015 году, когда все это начиналось. При этом антоновские придурки «закопали» в этот прожект значительно больше средств, чем саудовская сторона. Понятно, что никаких перспектив у него нет.

Про Харьковский авиационный завод (ХГАПП) грустно писать. Он давно банкрот. Его добивали на протяжении многих лет: руководство ХГАПП неэффективным управлением, выведением денег и тем что не предлагали и не требовали от ГП «Антонов» проведение далее указанных работ, «генеральным» конструктором и президентом ГП «Антонов» Кивой Д.С., тем что не создал рамповую грузовую версию самолета Ан-140, не провел глубокую модернизацию самолета Ан-74, не предложил Саудовской Аравии модернизированный самолет Ан-74 (тогда он бы имел перспективы) вместо Ан-132D и тупые чиновники Правительства и ГК «Укроборонпром», которые палец о палец ничего не сделали, чтобы сохранить предприятие. Сейчас можно было бы в кооперации достроить некоторые планеры самолетов Ан-74 и Ан-140 что там остались, например, для МО Украины, но над этим надо серьезно работать. Указанные самолеты созданы соответственно 40 и 24 года тому назад и морально устарели и найти покупателя на них будет нереально. Не исключаю, что выделят бюджетные деньги чтобы «попилить». Нынешние чиновники рассказывают, что хотят приватизировать и продать завод какому-то инвестору. Сомневаюсь, что найдется тот, кто вложит деньги в «лежащее» предприятие с 3.5 млрд гривен долга, долгами по зарплате, отсутствием квалифицированного коллектива и каких-либо перспектив.

Когда мародеры Президента Петра Порошенко взяли под свой контроль в 2015 году авиационную промышленность то с предприятий уволились тысячи высококвалифицированных конструкторов, инженеров, рабочих и др. Они уехали в Россию, Китай, на Запад и т.д. Большое количество классных специалистов перешли работать в «Прогресстех – Украина» которая предоставляет инженерные услуги для ведущих мировых производителей авиатехники, аэропортов и других инфраструктурных объектов. Поэтому сейчас в Украине существует дефицит профессиональных управленцев и специалистов в этой области. Резко упал интеллектуальный уровень руководства и коллектива ГП «Антонов». Хотя власть в Украине как-бы поменялась, но на ГП «Антонов» осталась практически полностью ставленники прошлой власти, а вместо прежних мародеров в ГК «Укроборонпром» и другие органы власти пришли новые.

Президент Донец А.Д. превратил ГП «Антонов» в богадельню плюс «детский сад». Что я имею в виду? Большая часть огромного коллектива уже несколько лет ничего не делает, но при этом приняли на работу, по его словам, еще 2500 человек взамен уволившихся, чтобы восстановить численность до 10000 человек. Эти новые работники и студенты возможно станут специалистами только после того, если примут участие, как минимум, в создании и постройке хотя бы одного нового самолета. А поскольку предприятие ничего не создает и не строит то понятно, что деньги, которые зарабатывает авиакомпания тупо проедаются, а не вкладываются в постройку самолетов.

Начиная с 2014 года я много писал в СМИ и давал предложения разным представителям власти и в МО о необходимости создания для вооруженных сил Украины ударных беспилотников и высокоточных боеприпасов для них, т.к. это жизненная необходимость в нынешней ситуации на Донбассе. Даже наши ближайшие соседи Турция и Беларусь давно обошли нас, не говоря уже о России, Китае, а, тем более, о США. Сегодня как никогда также важным является разработка электронных и физических средств борьбы с беспилотниками противника. Но никто даже пальцем не пошевелил чтобы это реализовать. Оказалось, что купить 6 ударных беспилотников в Турции за 69 млн. долларов для Порошенко-Свинарчуков лучше, чем развивать производство в Украине. ГП «Антонов» за эти годы так и не сумел реализовать проект беспилотника «Горлиця», что лишний раз демонстрирует уровень их некомпетентности и нежелания сделать хоть что-то для вооруженных сил Украины.

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