На початку своєї чергової статті із циклу про необхідність якнайшвидше створювати новий єдиний орган - Службу фінансових розслідувань, повторюся, що на моє глибоке переконання ґрунтовне вивчення та запровадження позитивного зарубіжного досвіду є дуже важливим для встановлення власної моделі ролі нашої держави в регулюванні питань фінансово-економічної безпеки, Впевнений, що потрібно уважно, з наполегливою прискіпливістю вивчати накопичений зарубіжний досвід (Австрії, Грузії, Італії, Польщі, США, Швеції, Литви), який показує, що в державі може ефективно працювати єдиний орган по боротьбі з правопорушеннями у сфері фінансів та економічних злочинів.

І створення саме єдиного правоохоронного органу зі спеціалізацією на розслідуванні фінансових злочинів є досить поширеною практикою серед розвинутих країн і це тільки підвищує ефективність його діяльності.

Знову повернуся до історії з цього питання. Ще 25 липня 2017 року Міністерство фінансів України на своєму сайті повідомляло: «Італія надасть практичну підтримку в реалізації реформ України в фінансовій сфері. Про готовність співпрацювати в ключових сферах заявив Міністр фінансів та економіки Італії П'єр Карло Падоан під час сьогоднішньої зустрічі з Олександр Данилюк / Oleksandr Danyliuk…Особливу увагу було присвячено питанню створення в Україні Служби фінансових розслідувань (СФР) - органу боротьби з економічними злочинами проти держави, чий функціонал буде схожий з діяльністю італійської Фінансової гвардії. Міністр Падоан підкреслив, що це дуже добре, що така служба створюватиметься в Україні «з нуля». Це вже дозволить зменшити корупційні ризики та створити якісно нову та професійну структуру».

У наступному році, вже інформація про інших зарубіжних партнерів. Так, прес-служба Мінфіну повідомила, що 14 січня 2018 року екс - міністр фінансів України Олександр Данилюк «обговорив створення СФР із заступником директора FinCEN Джамалом Ель-Гінді у США. Державне агентство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) готове надати Україні допомогу для створення Служби фінансових розслідувань». За словами екс-міністра значилося, що «у Держагентстві задоволені рівнем співпраці з Україною і збираються активно відстежувати процес формування Служби фінансових розслідувань - єдиного органу для боротьби з фінансовими злочинами проти держави».

Так і хочеться сказати: знову нас «розвели»? Це я знову про «намагання» та «обіцянки» влади, хоча і попередньої. Невже досі не зрозуміло вже діючій владі, що треба створювати Службу фінансових розслідувань і чим швидше, тим краще буде.

Шановні мої читачі, в попередній статті я навів приклад успішної роботи Служби розслідування фінансових злочинів Литовської Республіки.

Наразі, в продовження прикладів успішної та дуже результативної роботи зарубіжних Служб фінансових розслідувань приведу приклад Грузії. Для цього, я впевнений, достатньо мені привести Вам для наглядності декілька статистичних цифр роботи даної Служби з офіційного сайту Міністерства фінансів Грузії: якщо у 2018 році розкритих фактів правопорушень було – 723, по яким залучено коштів до бюджету - 93,7 млн ларі 32, 9 млн. дол. США), то у 2019 році практично із такої кількості розкритих фактів правопорушень - 769 (+46), було залучено вдвічі більше - 182,9 млн ларі (79,5 дол. США). Ще приведу статистику притягнення до відповідальності: у 2018 році було виявлено фактів порушення– 1273, при цьому притягнуто до відповідальності – 1085; цей показник у 2019 році збільшився – 1369 (+96), при цьому притягнуто до відповідальності – 1126 (+41). Але хочу зауважити, що відсоток притягнутих до відповідальності досить значний, як у 2018 році, так і у 2019 році понад 80%.

Наприкінці, скажу своїм читачам так: «Я оптиміст по життю, мій погляд на життя завжди був і є з позитивної точки зору та з впевненістю у краще майбутнє. Тому, нагадаю Голові Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву його слова ще у вересні минулого року журналістам у кулуарах парламенту, як повідомляла кореспондент Укрінформу: «Бюро фінансових розслідувань - це орган, який створюється замість податкової міліції, яка ліквідується, а також переймає на себе функції Міністерства внутрішніх справ з розслідування злочинів у сфері публічних фінансів і функції СБУ з розслідування цих самих злочинів».

Шановні народні обранці, скажу Вам відверто: необхідність створення єдиного органу для розслідувань фінансових злочинів викликана, в першу чергу, великими втратами нашої країни через різні зловживання і я впевнений, що ніхто не буде заперечувати проти цього. Так що, якнайшвидше створюйте – це зменшить тиск на бізнес та зробить прозорою фінансову систему країни.

Президент ВГО АППУ

Віце-президент Європейської асоціації платників податків

Член Наглядової Ради Української Ради Бізнесу

Надзвичайний і Повноважний Посол Грігол Катамадзе