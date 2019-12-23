За словами начальника замовника будівництва Управління федеральних автомобільних доріг "Тамань" Кайрата Турсунбекова, залізнична частина так званого Кримського мосту готова до прийому перших поїздів

«Будівництво Кримського моста завершено. Отримано висновок про відповідність об'єкта технічним регламентам та проектної документації, отримано дозвіл на введення в експлуатацію, і, відповідно, залізнична частина транспортного переходу готова до прийому перших поїздів», - заявив він, назвавши це «своєрідним подарунком для жителів півострова».

Перший потяг по мосту рушить з Санкт-Петербурга в Севастополь 23 грудня. Час в дорозі складе 43,5 години. На наступний день планується відправити поїзд з Москви до Сімферополя, який буде їхати 33 години.

Уточнюється, що продаж квитків на поїзд почалася 8 листопада, але вони всі вже продані.

Першим поїздом в аннексированный Крим повинен приїхати президент РФ Володимир Путін.

Наголошується, що гарантійний термін служби моста становить 100 років.

Турсунбеков запевняє, що «конструкція володіє необхідним запасом міцності, щоб працювати в регіоні зі складною геологією, високою сейсмикой, регулярними вітровими навантаженнями, можливими льодоходу".

При цьому варто відзначити, що багато експертів висловлювали протилежну думку з цього приводу.

В прес-службі Кремля заявили, що президент РФ Володимир Путін 23 грудня відвідає аннексированный Крим для участі у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Кримським мостом.

Нагадаємо, в окупованому Криму припинили робити операції під наркозом.

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