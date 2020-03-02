У Запоріжжі археологи під час досліджень при проведенні робіт з реконструкції скверу Піонерів виявили цікаву знахідку

Фахівцями були знайдені залишки Торгових рядів старого міста Олександрівська. Про це повідомляє у Facebook департамент архітектури та містобудування Запорізької міськради.

"Лавка в 1917-1918 років належала олександрівському купцеві Абраму Мусійовичу Геншафту. Торгові ряди на Базарній площі Старого Олександрівська розташовувалися на місці сучасного скверу Піонерів в 1874-1905 і 1911-1943 роках. Будучи архітектурною домінантою центральної частини Старого Олександрівська, Торгові ряди мали три паралельні ряди лавок, обмежені проспектом Соборним, вулицями Благовіщенській, Поштового та Базарної і були зруйновані під час визволення Запоріжжя у 1943 році", - йдеться в повідомленні.

Археологічні дослідження на місці історичної знахідки тривають.

Напередодні повідомлялося, що археологи виявили загублене місто стародавнього царства, яке проіснувало з 1400 року до нашої ери до 600 року до нашої ери і переміг у війні Фрігію, якою правив цар Мідас.

Вчені Східного Інституту (Чикаго) обстежили місце розкопок на півдні Туреччини, зване Туркмен-Карахоюк (Türkmen-Karahöyük).

Там в іригаційному каналі вони виявили велику кам'яну стелу з написами на лувийском мовою, який був широко поширений в регіоні в бронзовому й залізному столітті. У тексті розповідалося про перемогу царя Хартапу над Фригией, а Туркмен-Карахоюк був столицею загадкового царства. Крім того, були розкопані осколки глиняного посуду.

Раніше ми розповідали про те, що в знаменитій печері Шанідар в Іраку археологи знайшли першу «квіткову могилу» неандертальця і останки древніх людей. Знахідку виявили на території місцевого печерного кладовища.

Як виявилося, люди тут були поховані з дотриманням схожих обрядів. Археологи відзначають, що ця знахідка доводить, що неандертальці могли усвідомлено ховати своїх родичів.

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