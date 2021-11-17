Жінка била дітей не одна, їй допомагав молодий хлопець

В Одеській області 53-річну виховательку викрили в побитті дітей, за справу взялася поліція.

Як повідомили у прес-службі регіонального ГУНП , жінка взяла на виховання в створений нею дитячий будинок сімейного типу хлопчиків від 11-ти до 15-ти років.

Однак через час троє підопічних стали регулярно збігати з дому, а востаннє не захотіли навіть повертатися.

Поліцейським, які займалися пошуками підлітків, вдалося довідатися, що названа мати разом з 20-річним хлопцем, який до повноліття також був під її опікою, били менших дітей з метою "виховання".

Відносно молодої людини і виховательки копи склали адмінпротоколи за домашнє насильство.

Крім того, жінку чекає штраф за недотримання батьківських обов'язків. Зараз з сім'єю продовжують працювати фахівці.

Менших дітей забрали в реабілітаційний центр, а старших залишили вдома.

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