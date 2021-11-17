В Одеській області 53-річну виховательку викрили в побитті дітей, за справу взялася поліція.
Як повідомили у прес-службі регіонального
Однак через час троє підопічних стали регулярно збігати з дому, а востаннє не захотіли навіть повертатися.
Поліцейським, які займалися пошуками підлітків, вдалося довідатися, що названа мати разом з 20-річним хлопцем, який до повноліття також був під її опікою, били менших дітей з метою "виховання".
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Відносно молодої людини і виховательки копи склали адмінпротоколи за домашнє насильство.
Крім того, жінку чекає штраф за недотримання батьківських обов'язків. Зараз з сім'єю продовжують працювати фахівці.
Менших дітей забрали в реабілітаційний центр, а старших залишили вдома.
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