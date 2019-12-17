Українська прима-балерина, член журі шоу "Танці з зірками", Катерина Кухар, поділилася незвичайним чорно-білим знімком у своєму Instagram

Зірка прикрилася лише кожухом, під яким, по всій видимості, вона була гола, пише Рoliteka.net.

На шиї балерини - масивна прикраса, а макіяж - стильні стрілки і яскрава помада.

«Честь схожа на коштовний камінь: найменша цятка позбавляє її блиску і забирає в неї всю її ціну...»💎 Одна з речей, яку не можна купити ні за які гроші — це наша репутація. Дорожіть нею...", - написала зірка.

За кілька годин пост балерини зібрав понад 6000 лайків і масу коментарів.

"Ви дуже красива", "Катька,кумо!! Згодна , до останньої букви!!! Честь , розум і совість належать благородним і добрим людям...", "Фото не підходить опису", "Катя Ви супер 😍😍😍😍😍", "З постом повністю згодна. Але мене мучить питання. Де на фото поділися руки?" "Гарнаа😍", "Навіщо репутація, якщо ти нещасна?", "Катеринушка ваша репутація бездоганна👌❤️😘", "І це говорить дівчина в шубі на голе тіло!!!!!😂👏", "Хутро? Скільки тварин було вбито заради понтів? Це не репутація, це колгосп і потворність((((((😥", "У красивих Жінок часто погана репутація. І не тому, що вони аморальні. Просто вони живуть не так, як хотілося б іншим…", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, прима-балерина нещодавно розповіла, як відпочиває з чоловіком в одному з закладів.

"Діти поїхали з нами, я переживала, що не зможу розслабитися... Але приємним бонусом стала ігрова кімната, в якій Тіма наглядав за Настею, а вона раділа іграшкам і була оточена увагою майстрів... Так, до того ж, ще й обзавелася гарною зачіскою. Ну, і найголовніше те, що ми провели цей час всією сім'єю і з користю", - написала Кухар.

Раніше повідомлялося, нещодавно зірка з'явилася в боді світлого кольору і витонченому ланцюжку з кулоном.

Артистка позує на стільці біля дзеркала, як завжди з прямою спинкою. На її обличчі макіяж з акцентом на очі, а об'ємна зачіска доповнила красивий образ діви.

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