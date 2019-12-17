Українська співачка, колишня солістка групи "ВІА Гра", Санта Дімопулос, з'явилася у відвертому вбранні

Зірка позувала в компанії подруг, які також гарно вбралися, пише Рoliteka.net. Зокрема, Санта одягла чорну сукню з глибоким декольте, яка привідкрила її груди. Довге вбрання підкреслило ідеальну фігуру чемпіонки з фітнесу. Образ доповнила чорна маленька сумочка.

Варто відзначити, що на зірці був макіяж з акцентом на яскраві губи. Короткі хвилясте волосся завершували образ, по всій видимості, 1930-х років.

Майже за добу публікація зірки зібрала понад 7000 лайків і масу коментарів.

"Які всі казкові! Вау!!!😍", "Красивий образ, дуже пасує!👍", "Ви неймовірно красива, Санта! 😍💃🌹", "Дівчатка, вогонь!!", "ЯКІ красуні 👍", "Як тобі гарно з цією зачіскою 😍😍😍😍", "Леді, кожна з Вас ікона стилю!😍👏🙏", "Ви всі такі класні. 😍😍😍😍", "Вау, затьмарила всіх", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Дімопулос опублікувала відео, на якому виглядає зовсім інакше, ніж на фото в Инстаграмі.

Відео з викриттям зовнішності екс-ВІА Гри після пологів, вона опублікувала сама в розділі Stories.

Так, на чорно-білому відео Санта промайнула всього два рази. У центрі ролика були ручки і ніжки улюбленої доньки співачки, які вона з чоловіком вирішила залишити назавжди у вигляді скульптури. Тому запросила спеціаліста на дім, який зробив тривимірні відбитки дитини з кришталю.

Раніше ми писали, що Санта Дімопулос продемонструвала публіці, як виглядає після пологів.

Варто відзначити, що фігура красуні ще не повністю наблизилася до її ж дородових стандартів, але разом з тим – артистка виглядає дуже гідно - елегантно і видно, що роботу над своїм тілом веде справно.

Санта Дімопулос стала перед дзеркалом у прекрасному – стриманому і в той же час святковому вбранні – частково чорному обтягуючому платті з відкритими елементами на спині.

Раніше повідомлялося, що на іншому фото частково було видно її груди – в стильному темному в білий горох купальнику і сорочці. Фанати відзначили її зовнішню схожість зі світовою знаменитістю Кім Кардашьян.

Нагадаємо, аппетитная екс-ВІА Гра Дімопулос не втримала пишні принади в купальнику: «Кардашьян відпочиває»

Як повідомляла Politeka, зногсшибательная екс-ВІА Гра Дімопулос показала фігуру після пологів: «Дивно!»

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