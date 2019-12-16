Відома українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, наречена колишнього віце-прем'єра України Павла Розенка, показала літній фото

Христина поскаржилася, що в Києві +11. Вона запропонувала шукати купальники, передає Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На фото телеведуча в сукні з відкритими плечима. Христина обрала цей раз яскравий макіяж. Можна помітити, що Лебідь на знімку без білизни.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"По*а так і шукає пригод новорічних", "Сьогодні піду на Дніпро", "Чарівна усмішка", "Навіть у спекотні країни їхати не треба, все, так би мовити, напоготові", "Красотулька ви наша", "Не люблю дощову зиму, як у нас, але і сніг терпіти не можу", "Красива", "Ну все, купальник приготувала", "Христина, ви завжди так сияете, випромінюєте щастя", "А у нас сніг навпаки випав".

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Наречена колишнього віце-прем'єра України Павла Розенка телеведуча Олена-Крістіна Лебідь спантеличила несподіваним чином.

Теледіва, яка любить блищати не тільки на блакитних екранах, але також охоче ділиться подробицями свого життя в соціальних мережах, показала нове фото.

«Грудень, +6, міні-спідниця - так просто свято якесь, а не зима», - написала вона.

Повідомлялося, що наречена Розенко розбурхала мережу в облягаючому костюмі.

Наречена відомого українського політика Павла Розенка продемонструвала свою худобу, стиль і розповіла про роботу.

На новому знімку Олена-Крістіна Лебідь красується в чудовому вбранні.

Олена-Крістіна Лебідь постала перед публікою в обтягуючому червоному костюмі – піджаку і брюках, а також ліловою, ймовірно, шовковою майці. Такий набір «фарб» дуже до лиця рудоволосої красуні.

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