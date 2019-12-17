Російська актриса Христина Асмус нарвалася на різку критику

Жорсткої реакцийе користувачі мережі зустріли її новий пост.

Асмус опублікувала фото, на якому вбралася в майку болотного кольору і штани карго зі вставкою синього кольору на сідницях.

Пост вона присвятила нюанси акторської професії.

Асмус зізналася, що завжди приходить в театр з квітами, особливо, якщо знає когось з акторів, або її запросили. Вона також зазначила, що дарує букети і незнайомим артистам, оскільки вважає це таким же своїм обов'язком, як йти з подарунком на день народження.

"Актори впахивают для нас по 3 години на сцені, і я просто не можу не віддячити їм. Повірте, всі актори, які кокетують, що квіти або шоколадка не обов'язково - брешуть))) Це ого-го приємно!!!!!!", - написала Асмус.

Зазначимо, багатьох такий пасаж артистки обурив.

«Вам мало дарують квіти? Люди приходять дивитися спектакль. Вони вже дарують вам свої гроші. Точніше платять вам, за вашу роботу. Гроші не маленькі! На іншій будь-якій роботі, де працюють більше 3 годин, не дарують квіти. Ви не праві», «Орють 3 години!!! Так глядач гроші за виставу платить! А ви працюєте!!!», «Пробачте, а ви даруєте квіти робочим які по 12 годин працюють, працівникам ресторану в які ви їздите? У вас отже астрономічні гонорари і не заслужені для вашого рівня», - пишуть їй в коментарях.

Нагадаємо, Асмус потрапила в біду на знімальному майданчику після постільної сцени.

А ще Politeka писала, що Асмус здивувала заявою після відео 18+.

Також Politeka повідомляла, що Асмус поплатилася за відео постільної сцени.