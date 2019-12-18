Відома актриса Мер'єм Узерлі - виконавиця однієї з головних ролей у популярному серіалі "Величне століття" - поділилася новими відвертими знімками

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки ТБ.

Турецько-німецька актриса і модель подарувала шанувальникам практично передноворічний настрій, показавши «себе кохану» у яскравому вбранні. Блискучий, в прямому і переносному сенсі слова, вигляд артистки підкорив серця багатьох користувачів в мережі.

Так на представлених артисткою професійних студійних фото, вона красується в коротенькій асиметричного крою напівпрозорій сукні – горизонтальна лінія декольте, повністю відкриті плечі, стильна зачіска і туфлі на шпильці – образ вийшов просто приголомшливим.

Як відомо, зоряну красуню багато «лають» через зайву любов до усілякого роду «уколів краси» і тому подібних процедур, а також через нібито пластичні операції. Чи так це, з точністю стверджувати не будемо, але жінці за тридцять, при цьому виглядає вона практично «ідеально», не завжди на її фото можна помітити навіть природні мімічні зморшки під очима, що наводить на певні думки, так і губи артистки, схоже, що видозмінювалися, не виключено, що жінка робила і ринопластику… Можливо, що обличчя знаменитості і торкався ніж хірурга, але гірше воно (обличчя) від цього не стало – заступаються за зірку її шанувальники в мережі.

Як би там не було, молода мама Мер'єм Узерлі любить показатися у відвертих вбраннях, а її краса полонила півсвіту.

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Так, відома актриса сильно змінилася. Фоловери і раніше помічали її пристрасть до пластичних операцій, але тут актриса перевершила саму себе. Губи дівчини стали виглядати як чужорідний предмет на змарнілому обличчі.

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