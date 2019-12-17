Співачка українського походження Наташа Корольова вирішила показати підрослого сина і нарвалася на критику

Як повідомляє Politeka, кадри жінка опублікувала в Instagram.

«Знімаємо !!!!! Мій син Архип вирішив зробити кавер та відео на пісню «Неземна», а я вирішила протестувати айфон 11 Pro Max, настільки його триока Камера хороша у справі , вообщем все співпало !!! Музика Макса Барських ,відмінного автора з гарним смаком ,почуттям часу і стилю , вміє створювати тренди, моя любов що-небудь зняти і змонтувати і захоплення сина вокальним жанром ! Результат нашого спільного творіння на сторінці», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що користувачі мережі звернули увагу на трохи іншу сторону ситуації, про що говорять коментарі.

«Пора Архипові борг батьківщині віддати !!! Як всі нормальні хлопці . В АРМІЮ», «Ну навіщо лестять все, ну ні таланту ні тата ні в сина, нууууу неееет , навіщо тягнути ???????? Ну якщо мама буде спонсорувати, то немає слів», «А де Архип працює або вчитися ?», «Матусин,,, зоряний хлопчик», «чорти що», «З яких це пір він захопився вокалом?ні слуху ні голосу ні виду!!!!!!матуся пхает в шоу біз?», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, екс-кохана сина Наташі Корольової та Сергія Глушка Архипа, розповіла про їхні стосунки і причини розставання.

Марія Слугина зазначила, що з Архипом вони розійшлися за обопільною згодою, без сварок і скандалів. Дівчина зізналася, що їй не подобається, коли її ім'я пов'язують виключно з сином Наташі Корольової.

"По-перше, хотілося б зазначити, що цей роман — не досягнення мого життя, а взаємні почуття, які сталися у нас з Архипом. Хотілося б дати всім зрозуміти, що нікому не подобається, коли намагаються "колупатися" в їх особисте життя. Ми розлучилися, бо прийняли таке рішення. Я з великою повагою ставлюся до нього і його сім'ї. Це був період моєї і його життя, і він просто закінчився. Ми один одному вдячні за це час", — підкреслила дівчина.

Хлопець з дівчиною більше не підтримують спілкування, оскільки, за словами Марії, їй необхідний час, щоб прийняти ситуацію і зуміти пробачити один одному старі образи. Вона впевнена, що людям, які в минулому зазнали романтичних почуттів, дуже складно надалі залишатися друзями. Проте дівчина не виключає, що в майбутньому вони зможуть спілкуватися по-дружньому.

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