Мой сын Архип решил сделать кавер и видео на песню Неземная @max_barskih , а я решила протестировать айфон 11 Pro Max, настолько ли его трёхглазая Камера хороша в деле , вообщем все совпало !!! Музыка Макса Барских ,отличного автора с хорошим вкусом ,чувством времени и стиля , умеющего создавать тренды, моя любовь что нибудь снять и смонтировать и увлечение сына вокальным жанром ! Результат нашего общего творения на странице у @arkhipglushko ! #кавер #неземная #максбарских #хит #музыка #наташакоролева #instagram #apple #