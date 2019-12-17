Відома українська співачка Регіна Тодоренко похвалилася новим фото з відпочинку на Балі

На фото артистка обняла пальму. Вона була тільки в одному купальнику, а навколо порожній пляж з парасольками і лежаками. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Тодоренко зазначила, що хоче розповісти іншим про Балі. Адже, можливо, хтось поїде на відпочинок, а вона вже зробила рекомендації.

"Я тут вирішила назнімати кілька оглядів хороших готелів, якщо раптом хтось з вас вирішить полетіти відпочивати на о. Балі. Скажу відразу , що таких розкішних вілл і сервісу я ще не бачила, а я бачила багато!", - написала Тодоренко.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Яка краса !!! Регіна , ви карколомна", "Де ж твій Дід Мороз?", "Краса в красі", "Принцеса", "Яка ви красуня".

Раніше ми повідомляли, що Тодоренко бурхливо відсвяткувала день народження сина.

Регіна розповіла про своєму новому подорожі і важливому відпочинку. При цьому на новому фото в Instagram зірка показала фігуру в купальнику. А вже сьогодні вразила серією милих кадрів. Справа в тому, що Регіна з Топаловим святкує день народження сина. П'ятого грудня їх дитині виповнився рік.

На відео видно, як переодягнені в панд аніматори розважають гостей - як дорослих, так і маленьких. Звичайно ж, найбільше уваги дісталося імениннику і його батькам - до речі, на відео видно, як Майкл ходить.

Повідомлялося, що Тодоренко з перекошеним обличчям вразила видом на відпочинку.

Відома українська співачка Регіна Тодоренко, яка живе і будує кар'єру в Росії, опублікувала новий знімок з відпочинку.

Регіна продовжує радувати фанатів знімками з відпочинку на Балі. Цього разу співачка показала дивну гримасу на обличчі. Вона висунула язик і викотила очі. Регіна була тільки в солом'яному капелюсі і купальнику.

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