Известная украинская певица Регина Тодоренко похвасталась новым фото с отдыха на Бали
На фото артистка обняла пальму. Она была только в одном купальнике, а вокруг пустой пляж с зонтами и лежаками. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Тодоренко отметила, что хочет рассказать другим о Бали. Ведь, возможно, кто-то поедет на отдых, а она уже сделала рекомендации.
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"Я тут решила наснимать несколько обзоров хороших гостиниц, если вдруг кто-то из вас решит полететь отдыхать на о. Бали. Скажу сразу , что таких крутых вилл и сервиса я ещё не видела, а я видела много!", - написала Тодоренко.
Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:
"Какая красота !!! Регина , вы сногсшибательная", "Где же твой Дедушка Мороз?", "Красота в красоте", "Принцесса", "Какая вы милашка".
Ранее мы сообщали, что Тодоренко бурно отпраздновала день рождения сына.
Регина рассказала о своем новом путешествии и важном отдыхе. При этом на новом фото в Инстаграм звезда показала фигуру в купальнике. А уже сегодня поразила серией милых кадров. Дело в том, что Регина с Топаловым празднует день рождение сына. Пятого декабря их ребенку исполнился годик.
На видео видно, как переодетые в панд аниматоры развлекают гостей - как взрослых, так и маленьких. Конечно же, больше всего внимания досталось имениннику и его родителям - к слову, на видео видно, как Майкл ходит.
Сообщалось, что Тодоренко с перекошенным лицом поразила видом на отдыхе.
Известная украинская певица Регина Тодоренко, которая живет и строит карьеру в России, опубликовала новый снимок с отдыха.
Регина продолжает радовать фанатов снимками с отдыха на Бали. В этот раз исполнительница показала странную гримасу на лице. Она высунула язык и выкатила глаза. Регина была только в соломенной шляпе и купальнике.
Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы
А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе
Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак