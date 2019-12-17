Известная украинская певица Регина Тодоренко похвасталась новым фото с отдыха на Бали

На фото артистка обняла пальму. Она была только в одном купальнике, а вокруг пустой пляж с зонтами и лежаками. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Тодоренко отметила, что хочет рассказать другим о Бали. Ведь, возможно, кто-то поедет на отдых, а она уже сделала рекомендации.

"Я тут решила наснимать несколько обзоров хороших гостиниц, если вдруг кто-то из вас решит полететь отдыхать на о. Бали. Скажу сразу , что таких крутых вилл и сервиса я ещё не видела, а я видела много!", - написала Тодоренко.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Какая красота !!! Регина , вы сногсшибательная", "Где же твой Дедушка Мороз?", "Красота в красоте", "Принцесса", "Какая вы милашка".

Ранее мы сообщали, что Тодоренко бурно отпраздновала день рождения сына.

Регина рассказала о своем новом путешествии и важном отдыхе. При этом на новом фото в Инстаграм звезда показала фигуру в купальнике. А уже сегодня поразила серией милых кадров. Дело в том, что Регина с Топаловым празднует день рождение сына. Пятого декабря их ребенку исполнился годик.

На видео видно, как переодетые в панд аниматоры развлекают гостей - как взрослых, так и маленьких. Конечно же, больше всего внимания досталось имениннику и его родителям - к слову, на видео видно, как Майкл ходит.

Сообщалось, что Тодоренко с перекошенным лицом поразила видом на отдыхе.

Известная украинская певица Регина Тодоренко, которая живет и строит карьеру в России, опубликовала новый снимок с отдыха.

Регина продолжает радовать фанатов снимками с отдыха на Бали. В этот раз исполнительница показала странную гримасу на лице. Она высунула язык и выкатила глаза. Регина была только в соломенной шляпе и купальнике.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе

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