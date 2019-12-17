Українська прима-балерина і член журі струм «Танці з зірками» Катерина Кухар похвалилася формами в облягаючому одязі

Як повідомляє Politeka, знімок дівчина опублікувала в Instagram.

Так, опублікованому знімку Кухар позує в облягаючому одязі, який ефектно підкреслює її апетитні форми.

Уточнимо, що доповнює образ лише елегантні сережки, а також зібране в зачіску волосся. Однак українці не змогли висловитися про вбранні кумира, оскільки фото Кухар опублікувала в Stories.

До цього Кухар, поділилася незвичайним чорно-білим знімком у своєму Instagram. Зірка прикрилася лише полушубком, під яким, по всій видимості, вона була гола.

На шиї балерини - масивне прикраса, а макіяж - стильні стрілки і яскрава помада.

«Честь схожий на коштовний камінь: найменша цятка позбавляє її блиску і забирає в неї всю її ціну...»💎 Одна з речей, яку не можна купити ні за які гроші — це наша репутація. Дорожіть нею...", - написала зірка.

За кілька годин пост балерини зібрав понад 6000 лайків і масу коментарів.

"Ви дуже красива", "Катька,кумо!! Згодна , до останньої букви!!! Честь , розум і совість належать благородним і добрим людям...", "Фото не підходить опису", "Катя Ви супер 😍😍😍😍😍", "З постом повністю згодна. Але мене мучить питання. Де на фото поділися руки?" "Красиваяяя😍", "Навіщо репутація, якщо ти нещасна?", "Екатеринушка ваша репутація бездоганна👌❤️😘", "І це говорить дівчина в шубі на голе тіло!!!!!😂👏", "Хутро? Скільки тварин було вбито заради понтів? Це не репутація, це колгосп і потворність((((((😥", "У красивих Жінок часто погана репутація. І не тому, що вони аморальні. Просто вони живуть не так, як хотілося б іншим…", - написали користувачі мережі.

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