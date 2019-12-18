Такого від нього не чекали

Відомий російський актор Михайло Боярський голосно оскандалився

Хвилю обурення підняли його слова про роль жінки. Дивну заяву він зробив під час ефіру передачі "Сьогодні ввечері". Відео із записом ефіру було опубліковано на офіційному каналі в Youtube. Під роликом зібралося безліч гнівних коментарів. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)

зокрема, невдоволення глядачів викликали слова Боярського про призначення жінки в сучасному світі. У передачі артист заявив: "Мати! Більше для неї ролі немає".

Також актор переконаний, що жінка не повинна відкрито пишатися своїм чоловіком.

«Вся принадність у скромності, в обожнюванні чоловіка. Нишком люби себе і все», —заявив він.

А головним обов'язком жінок він вважає народити, "приліпитися до свого чоловіка" і виховувати з них дітей, віддаючи всі сили.

Такі висловлювання Боярського розлютили глядачів.

«Придурок Боярський вже маразмом хворіє. Дружина його прожила як під пеньком поки він бухав і шлявся», «Розчарування Боярським. Про що він говорить?», «А що з Боярським? Обкололся Botox? Я його не впізнала.... смішний... Д'артаньян...», «Який Боярський отвратный..; "Втіхоря люби собі чоловіка..." скільки його дружина витерпіла, бл..дун і в Африці бл...дун, тільки з мізками біда. Деспотичний стариган», - пишуть в коментарях.

Раніше повідомлялося, що Михайло Боярський грубо порушив правила дорожнього руху в Санкт-Петербурзі.

Він припаркував свій Mercedes на зустрічній смузі біля перехрестя Невського проспекту і Великій Конюшенної вулиці.

Очевидці почали знімати те, що відбувається і публікувати знімки в соцмережах. На один з кадрів потрапив і сам Боярський, який відходив від своєї машини.Журналісти вирішили зв'язатися з співаком, щоб той прокоментував інцидент. Той підтвердив, що є власником Mercedes, однак додав, що по цій ділянці не проїжджав.

Такий вчинок артиста дуже сильно розлютив користувачів мережі і вони залишили йому масу негативних повідомлень.

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Як повідомляла Politeka, Михайло Боярський вразив зовнішнім виглядом.

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