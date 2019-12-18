Такого от него не ожидали

Известный российский актер Михаил Боярский громко оскандалился

Волну негодования подняли его слова о роли женщины. Странное заявление он сделал во время эфира передачи "Сегодня вечером". Видео с записью эфира было опубликовано на официальном канале в Youtube. Под роликом собралось множество гневных комментариев. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

В частности, недовольство зрителей вызвали слова Боярского о предназначении женщины в современном мире. В передаче артист заявил: "Мать! Больше для нее роли нет".

Также актер убежден, что женщина не должна открыто гордиться своим мужем.

«Вся прелесть в скромности, в обожании мужа. Втихаря люби себе и все», —заявил он.

А главной обязанностью женщин он считает родить, "прилепиться к своему мужу" и воспитывать с ним детей, отдавая все силы.

Такие высказывания Боярского разозлили зрителей.

«Придурок Боярский уже маразмом болеет. Жена его прожила как под пеньком пока он бухал и шлялся», «Разочарование Боярским. О чем он говорит?», «А что с Боярским? Обкололся Botox? Я его не узнала.... смешной... Дартаньян...», «Какой Боярский отвратный..; "Втихоря люби себе мужа..." сколько его жена вытерпела, бл..дун и в Африке бл...дун, только с мозгами беда. Деспотичный старикан», - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Михаил Боярский грубо нарушил правила дорожного движения в Санкт-Петербурге.

Он припарковал свой Mercedes на встречной полосе у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы.

Очевидцы начали снимать происходящее и публиковать снимки в соцсетях. На один из кадров попал и сам Боярский, который отходил от своей машины.Журналисты решили связаться с певцом, чтобы тот прокомментировал инцидент. Тот подтвердил, что является владельцем Mercedes, однако добавил, что по этому участку не проезжал.

Такой поступок артиста слишком сильно разозлил пользователей сети и они оставили ему массу негативных сообщений.

Напомним, легендарного Д’Артаньяна оплакивают, «бежал в аптеку и…»: что случилось с Боярским.

Как сообщала Politeka, Михаил Боярский поразил внешним видом.

Также Politeka писала, что Боярский раскрыл личную тайну о супруге и детях.