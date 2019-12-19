Голлівудську актрису і режисера Анджеліну Джолі знову визнали найкрасивішою жінкою в світі
Так, нещодавно журнал Vanity Fair провів опитування, в результаті якого 60% людей вважають Джолі найпривабливішою.
Анджеліна Джолі завжди втілює на екрані героїнь, які завдяки зірці виглядають спокусливо. Правильне харчування і догляд за собою дозволяють знаменитості виглядати бездоганно і гарно.
Артистка популяризує свій раціон харчування, який включає в себе дику пшеницю полба. Остання є абсолютно органічним продуктом, адже не сприймає ніякі добрива.
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Також Джолі вживає насіння чіа, хоча і фахівці не зовсім впевнені в їх ефективності.
Крім того, зірка живиться пшоном і звичайною гречкою. У гречаній каші є йод, кальцій, магній, фосфор, вітаміни групи B і складні вуглеводи.
Раніше Джолі довела себе до анорексії, вживаючи всього 60 кілокалорій в день. При зрості 170 сантиметрів, вага зірки становила 35 кілограмів.
Однак зараз зірка більше приділяє уваги своєму здоров'ю і повертається до колишніх параметрів.
Нагадаємо, знаменитість не перестає радувати своїх фанатів – мінімум макіяжу, недбала зачіска, витончена, некричуща класика у виборі одягу – такий зовнішній вигляд приємно здивував усіх шанувальників численних талантів і чеснот світової знаменитості.
Днями зірка світового кіно була помічена біля ресторану «The Eternals» у Лондоні – знаменитість обрала для вечірнього виходу завжди актуальну класику – легкий плащ-беж під пояс, чорні штани і сумку в колір взуття – бежеві або пудрові лодочки на шпильці. Зірка виглядала ідеально, що сподобалося її фанатам.
Раніше ми писали, що Джолі побувала на зустрічі з дітьми.
Знаменитість поспілкувалася з хлопцями в рамках глобальної програми, присвяченої світу.
Для свого виходу зірка обрала білу вільну сорочку і чорні брюки. Артистка зав'язала краї верхньої частини одягу, тим самим підкресливши ідеальну талію, і показавши досконале тіло.
Нагадаємо, Джолі вразила інтимним зізнанням про життя з Піттом і не тільки: "Моє тіло багато пережило".
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