Філіп Кіркоров опинився у пікантній ситуації

Це сталося після виходу нового влога російського співака Єгора Кріда, який ненароком підставив товариша. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

В новому влоге Крід поспілкувався з Кіркоровим. Але справа в тому, що Філіп Бедросович з'являється в кадрі з телефоном у руках, на якому добре видно, що екран смартфона артиста прикрашає фото рельєфного торсу голого чоловіка.

Зазначимо, Крід видалив влог через годину після публікації. Глядачам же Крід сказав, що відео тимчасово недоступне через якихось неполадок.

«Ми були на другому місці в трендах, уже йшли на перше, але, на жаль, з технічних неполадок зараз відео недоступне. Ми з цим боремося, і зовсім скоро відео відкриється», — репер заявив в сториз Instagram.

Пізніше з'явилося відео, але вже без скандальної сцени. Однак скріни вже розлетілися по мережі.

Зазначимо, цей факт тільки підлив масла у вогонь. Відразу почали озвучуватися припущення, що Кіркоров зажадав вирізати провокаційний кадр.

Інтернет-користувачі відразу ж вибухнули потоком жартів на адресу Кіркорова, якого і так за очі в тусовці називають геєм. Співак, правда, теж не проти пожартувати на цю тему — наприклад, надіти куртку з провокаційним написом «Педики все ще тут». Але, мабуть, одна справа, коли высмеиваешь себе сам, а інше — оскандалитися на відео колеги по цеху, та ще таким безглуздим чином.

Відзначимо також, на відео присутній ще один цікавий момент. Крід просить Кіркорова поцілувати його або дати ляпаса. Те, що в підсумку зробив співак, відео закрили різнобарвною заставкою.

Нагадаємо, Кіркоров налякав кардинальною зміною іміджу, таким його ще не бачили: "Фантомас розбушувався".

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