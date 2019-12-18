Давно ходять чутки про роман російських акторів Христини Асмус і Олександра Петрова

На днях в російському кінотеатрі «Ілюзіон» відбулася церемонія вручення премії «Подія року». На заході було присутньо багато зірок, однак увагу привернув лише артист Олександр Петров.

У мережі поширилися чутки про роман Христини Асмус і Олександра Петрова, однак обидва заперечували це, пише СтарХит. Тоді з'явилася нова інформація - Петрова стали підозрювати в романі з актрисою Стасею Милославською.

Під час заходу в «Ілюзіоні» Петров підтвердив чутки, з'явившись разом з Милославською.

Варто відзначити, що пара вже давно з'являлася разом на прем'єрах фільмів чи серіалів. Є інформація, що обидва вже провели спільний відпочинок в Італії.

Відомо, що Петров два роки зустрічався з артисткою Іриною Старшенбаум, і до останнього не зізнавався у нових відносинах зі Стасею.

Раніше пара позувала окремо один від одного, але на останньому заході - знімалась перед фотографамиразом.

Нагадаємо, Христина Асмус і Олександр Петров знялися у фільмі "Текст". В картину вставили відверту сцену, де Асмус займається любов'ю з Іваном Янковським. У мережі вибухнув скандал і актрису звинуватили в зраді чоловікові - Гаріку Харламову.

Нагадаємо також, що Янковський прокоментував ситуацію зі скандалом в інтерв'ю виданню «7 днів».

«Вся критика і ажіотаж навколо цього епізоду зокрема і фільму в цілому, говорить тільки про одне: і я, і Христина, зробили свою роботу. Все інше – дурниця. Нехай диванні критики кажуть, що хочуть! Христина – майстер, раз примусила так повірити в свою гру глядачів», - заявив актор.

Раніше ми писали, що Асмус опублікувала фото, на якому вбралася в майку болотного кольору і штани карго зі вставкою синього кольору на сідницях.

Пост вона присвятила нюанси акторської професії.

Асмус зізналася, що завжди приходить в театр з квітами, особливо, якщо знає когось з акторів, або її запросили. Вона також зазначила, що дарує букети і незнайомим артистам, оскільки вважає це таким же своїм обов'язком, як йти з подарунком на день народження.

Нагадаємо, Асмус потрапила в біду на знімальному майданчику після постільної сцени.

А ще Politeka писала, що Асмус здивувала заявою після відео 18+.

Також Politeka повідомляла, що Асмус поплатилася за відео постільної сцени.