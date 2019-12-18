Відомий режисер Олександр Стефанович розповів про їх роман з Аллою Пугачовою

"З першої зустрічі Алла Пугачова тягне ковдру на себе", - розповів Стефанович, про це повідомляє сайт "Комсомольская правда".

Метр російського кінематографа став другим чоловіком Примадонни. Він розповів, як познайомився з майбутньою дружиною, з якою прожив у шлюбі з 1977 по 1980 рік.

Одного разу Олександру Стефановичу подзвонив поет-пісняр Леонід Дербеньов. Він розповів про дуже талановиту співачку у якої в житті панує плутанина, попросив їй допомогти. Режисер запитав, чи симпатична вона, відповідь була ствердна.

При першій зустрічі майбутнє подружжя пішло в ресторан "Сосновий бір". Там Стефанович простягнув Пугачовій записну книжку з автографами відомих людей.

І тут Примадонна зробила дуже артистичний жест, чим вразила Стефановича. "Вона взяла ніж, розрізала палець, видавила краплю крові і написала: "Це кров Алли Пугачової. Визначте на дозвіллі мою групу". Довелося визначити групу, а потім на ній одружитися…"

Ось так виглядає "артефакт" тієї пам'ятної зустрічі. Просто витвір сучасного мистецтва.

Раніше ми розповідали про те, що чоловік примадонни Максим Галкін приголомшив публіку своїм оголеним торсом. Так, комік поділився у соцмережі фото, де він перетягує величезні шахові фігури у дворі свого особняка. При цьому на ньому були тільки спортивні штани і кросівки. Незважаючи на те, що надворі середина грудня, зірки, по всій видимості, було нехолодно.

Дивлячись на фото можна зробити висновок, що Максим Галкін стежить за своєю фізичною формою. Хоча деякі в коментарях пожартували з приводу того, що він "втягнув живіт".

На відміну від свого чоловіка, примадонна Алла Пугачова публікує в мережі невдалі знімки. На одному з останніх кадрів голова в неї вийшла непропорційно великою порівняно з іншим тілом. Примадонна знялася разом з прихильницею. На співачці були чорні вузькі штани і такого ж кольору жакет.

Можливо, ракурс був не зовсім вдалий, а, можливо, вся справа в пишному перуці Пугачової, але фото обурило й розсмішило шанувальників зірки.

Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами: "прямо в машині...", пікантні кадри.

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