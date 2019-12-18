Відома балерина Анастасія Волочкова ледь не розбилася в клітці

Анастасія Волочкова розповіла, як ледь не загинула на зйомках, а також поділилася своїми планами на відпочинок, про це повідомляє Politeka.net.

1 січня Анастасія Волочкова проведе в Таїланді. Волочкова хоче побути на відокремленому екзотичному острові.

Ну а зараз Анастасія гастролює зі своїм шоу "Балерина в задзеркаллі цирку". Під час одного з концертів Волочкова ледь не впала з великої висоти.

Балерина розповіла: "Я вчора ледь не розбилася в клітці на власній лебідці, яка куплена на мої власні гроші. Тому що умови залу не дозволяли підняти її на велику висоту. Не хочу розповідати цю історію, вона реально страшна".

Але Волочкова не боїться ризикувати, її заряджає енергетика глядачів.

Дочка Волочкової Аріадна живе не з нею, а з батьком. Всьому виною страшенна зайнятість зірки.

Недоброзичливці вважають, що Настя зловживає алкоголем. Скандпльная балетна діва так відповідає на ці закиди: "Можу собі дозволити шампанське після того як відгарувала, а це вам не під фанеру заспівати. У нас півкраїни бухає, а Волочкова з келихом шампанського — алкоголік. Я всій країні бажаю такого алкоголізму".

Раніше російська балерина Анастасія Волочкова розповіла в Instagram, якою косметикою користується . Зірка опублікувала відео, в якому постала в чорній футболці, світлих штанах і унтах. На кадрах балерина спілкується з персоналом, який займається продажем японської косметикою.

В пості Волочкова повідомила, що вже кілька років користується даними засобами по догляду.

"...так я пораділа квітам! Дівчатка, несподівано і приємно!🙏🌺 Я дуже ціную увагу!🙏 Мчу на фотосесію.😊", - написала в кінці Анастасія.

Нагадаємо, скандальна Волочкова схопилася за сокиру

А ще Politeka писала, що розпусна Волочкова у відвертій сукні перевершила саму себе

Також Politeka повідомляла, що скандальна Волочкова шокувала зовнішністю у ванній