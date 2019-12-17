"Що вона хотіла сказати цим фото?"

Російській балерині Анастасії Волочковій постійні гастролі заважають нормально відпочити, тому вона вирішила поспати прямо на стільцях

Як передає Politeka.net, зірка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому постала у несподіваному образі. В даний час Волочкова перебуває з балетом в Ступіно Нижегородської області. Мабуть, втомившись від постійних поїздок, знаменитість вирішила відпочити, але от лихо - у гримерці не знайшлося диванчика, тому Настя розляглася на поставлених в ряд стільцях. Вкрилася ж артистка власною теплою курткою. Поруч з нею на тапчані прилаштувалася маленька учасниця балету Машенька. Примітно, що дівчинку вкрити забули, на відміну від Волочкової.

"Ми вже в Ступіно. Прилягли з Машенькою після дороги в гримерці😊", - підписала знімок Настя.

Коментуючі накинулися на балерину, залишаючи негативні відгуки. Користувачам мережі не сподобалося все: починаючи від того, що дитину поклали незручно спати, і закінчуючи червоними чобітьми Волочкової.

"А навіщо дитину з сабою тягати? Сама безвідповідальність😤"

"відпочинок на стільцях - саме те👌 крутіше тільки на кованих стільцях"

"Що вона хотіла сказати цим фото? Яку інформацію донести ? 🤷‍♀️"

"Знову шуба із невинно вбитої рисі:(("

"Так виглядає страшний сон молодих балерин Вагановського...."

"А Маша ще не настрадала на відпочинок на 4-х стільцях з ганчіркою під головою?😈"

"Дитину теж треба вкрити."

"Сама вкрилася, а дитина?"

"Анастасія, ну, що у Вас за взуття? То унти, то чуні, то уггі, ну невже якщо у вас болять ноги ви собі не можете купити гарні чоботи?"

Раніше ми повідомляли, Анастасію Волочкову "заклювали" через дешеве вбрання. Вона поділилася знімком, де стоїть за лаштунками напередодні дитячого новорічного спектаклю. Балерина позує в чорному вбранні з мереживом, яке доповнено червоними вставками, що звисають із поясу.

Користувачам не сподобався костюм балерини, про що говорять коментарі під фото: «Що за ганчірки в тебе на поясі?», «що за арлекін?», «в усьому дешевка і несмак».

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