Известная балерина Анастасия Волочкова едва не разбилась в клетке

Анастасия Волочкова рассказала, как чуть не погибла на съемках, а также поделилась своими планами на отдых, об этом сообщает Politeka.net.

1 января Анастасия Волочкова проведет в Таиланде. Волочкова хочет побыть на уединенном экзотическом острове.

Ну а сейчас Анастасия гастролирует со своим шоу "Балерина в зазеркалье цирка". Во время одного из концертов Волочкова чуть не упала с большой высоты.

Балерина рассказала: "Я вчера чуть не разбилась в клетке на собственной лебедке, которая куплена на мои собственные деньги. Потому что условия зала не позволяли поднять ее на большую высоту. Не хочу рассказывать эту историю, она реально страшная".

Но Волочкова не боится рисковать, ее заряжает энергетика зрителей.

Дочь Волочковой Ариадна живет не с ней, а с отцом. Всему виной жуткая занятость звезды.

Недоброжелатели считают, что Настя злоупотребляет алкоголем. Скандпльная балетная дива так отвечает на эти упреки: "Могу себе позволить шампанское после того как отпахала, а это вам не под фанеру спеть. У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского — алкоголик. Я всей стране желаю такого алкоголизма".

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова рассказала в Инстаграм, какой косметикой пользуется . Звезда опубликовала видео, в котором предстала в черной футболке, светлых брюках и унтах. На кадрах балерина общается с персоналом, который занимается продажей японской косметикой.

В посте Волочкова сообщила, что уже несколько лет пользуется данным средствами по уходу.

"...так я порадовалась цветам! Девочки, неожиданно и приятно!🙏🌺 Я очень ценю внимание!🙏 Мчу на фотосессию.😊", - написала в конце Анастасия.

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