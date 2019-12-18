Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників пікантним видом
Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.
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Художник виповнилося 37 років, у цей яскравий день вона вирішила представити серію жарких кадрів, що її демонструють значну груди. До речі, Анна також відзначала не так давно, що її натуральні форми і пластику вона не робила.
На фото видно, що Ганна дуже щаслива і задоволена, а її бордове плаття вигідно підкреслило пишні форми і фігуру в цілому. Зірка обіймалася з гостями і станцювала романтичний танець з молодим коханим.
«З Днем Народження ❤❤❤ найкрасивішим місцем був нереальний @welcomepoint ! Я не люблю банери і прессоволы, вважаю їх минулим.
У гостей повинні залишитися гарні спогади, які вони зможуть гарно інтегрувати в свої инстаграмы 😂 І бажано без імені іменинниці і фотографії її ж в 3 метри!
В реальному часі гості отримували вже змонтовані хвилинні краси неймовірної ролики.
А головне, знаєте, що? Що у наших гостей залишилися тільки хороші спогади, відмінні фото і абсолютна відсутність похмілля 😂 Але про це вже в наступному пості 💋», – написала Седокова під постом.
До цього Седокова показала серію фото з яскравого концерту – презентації альбому. На заході Ганна зустрілася з колегами, друзями і товаришами. Співачка із задоволенням позувала в стриманому вбранні, хоча і з глибоким декольте.
Акуратний макіяж підкреслив форми зірки, а макіяж зробив артистку помітно молодше.
«Це була неймовірна зустріч друзів, повна любові, затишку і щастя. Дякую, що були зі мною на презентації альбому #PROlubov ❤ . Так високо-високо, що ми назвали її «Три метри над рівнем неба». Напевно, вона такою і була, надихаючу. Адже любов окриляє і підносить тебе на найбільшу висоту. Спасибі всім, хто був причетний до цього свята 🙏🏼», – пише Ганна, зазначивши всіх колег, яких хотіла б подякувати.
Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.
Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в неоднозначною і сміливої позі.
Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» чином