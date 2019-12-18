Артистці виповнилося 37 років, і вона вирішила представити серію жарких кадрів зі святкування дня народження

Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників пікантним видом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

Художник виповнилося 37 років, у цей яскравий день вона вирішила представити серію жарких кадрів, що її демонструють значну груди. До речі, Анна також відзначала не так давно, що її натуральні форми і пластику вона не робила.

На фото видно, що Ганна дуже щаслива і задоволена, а її бордове плаття вигідно підкреслило пишні форми і фігуру в цілому. Зірка обіймалася з гостями і станцювала романтичний танець з молодим коханим.

«З Днем Народження ❤❤❤ найкрасивішим місцем був нереальний @welcomepoint ! Я не люблю банери і прессоволы, вважаю їх минулим.

У гостей повинні залишитися гарні спогади, які вони зможуть гарно інтегрувати в свої инстаграмы 😂 І бажано без імені іменинниці і фотографії її ж в 3 метри!

В реальному часі гості отримували вже змонтовані хвилинні краси неймовірної ролики.

А головне, знаєте, що? Що у наших гостей залишилися тільки хороші спогади, відмінні фото і абсолютна відсутність похмілля 😂 Але про це вже в наступному пості 💋», – написала Седокова під постом.

До цього Седокова показала серію фото з яскравого концерту – презентації альбому. На заході Ганна зустрілася з колегами, друзями і товаришами. Співачка із задоволенням позувала в стриманому вбранні, хоча і з глибоким декольте.

Акуратний макіяж підкреслив форми зірки, а макіяж зробив артистку помітно молодше.

«Це була неймовірна зустріч друзів, повна любові, затишку і щастя. Дякую, що були зі мною на презентації альбому #PROlubov ❤ . Так високо-високо, що ми назвали її «Три метри над рівнем неба». Напевно, вона такою і була, надихаючу. Адже любов окриляє і підносить тебе на найбільшу висоту. Спасибі всім, хто був причетний до цього свята 🙏🏼», – пише Ганна, зазначивши всіх колег, яких хотіла б подякувати.

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