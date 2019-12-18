Соня Євдокименко, внучка легендарної української співачки Софії Ротару, показала, як пітніє у спортзалі

Як повідомляє Politeka, знімки дівчина розмістила в Instagram.

Так, на опублікованих кадрах видно Соню, яка займається в спортзалі. На дівчині красується короткий топ, спортивні штани і кросівки.

У той же час на іншому знімку Едвокименко демонструє ідеальний макіяж в чорній спортивній кофті. Однак українці не змогли висловити свою думку про зовнішність дівчини, оскільки кадри вона розмістила в Stories.

Як повідомлялося раніше, внучка української співачки Софії Ротару, Софія Євдокименко (Sofia Eve), опублікувала фото, на якому позує в стильному вбранні. Відомо, що 18-річна родичка знаментости зараз знаходиться в США. Висхідна зірка, яка вже записала кілька хітів, продемонструвала в Нью-Йорку яскравий наряд - червоні курточку і спортивний костюм. Дівчина позувала на вулиці, позаду неї виднілися машини і будівлі. Виглядала дівчина дуже стильно і привабливо. Штани ідеально підкреслили її стегна і ноги. У підписі до фото Софія поставила лише середечко.

За кілька годин пост внучки Ротару отримав майже 2000 лайків та коментарів.

"Дуже красива дівчина🌺", "Чарівність.", "Дуже ніжний макіяж, вам йде)", "Колір настрою червоний👍", "Дуже гарний колір куртки😍", "Червоний тобі дуже йде 😍", "Який стиль гарний 👍 червоний чудовий колір", "Один з моїх улюблених квітів❤️ Червоний колір)", "Вам дуже йде червоний колір 👍🏼", "Дуже гарний цибулю🙃❤️", "Дуже стильний цибулю🔥курточка подобається", "Вам так йде червоний колір😍", "Яка гарна👍", "Дівчинка-красуня🔥", "Красуня 😍", "Червоний завжди до лиця 🤤😍", "Я дивлюся ти любиш червоний? ❤️❣️♥️", - написали користувачі.

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