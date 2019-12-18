Соня Евдокименко, внучка легендарной украинской исполнительницы Софии Ротару, показала, как потеет в спортзале

Как сообщает Politeka, снимки девушка разместила в Instagram.

Так, на опубликованных кадрах видно Соню, которая занимается в спортзале. На девушке красуется короткий топ, спортивные штаны и кроссовки.

В то же время на другом снимке Едвокименко демонстрирует идеальный макияж в черной спортивной кофте. Однако украинцы не смогли высказать свое мнение о внешности девушки, поскольку кадры она разместила в Stories.

Как сообщалось ранее, внучка украинской певицы Софии Ротару, София Евдокименко (Sofia Eve), опубликовала фото, на котором позирует в стильном наряде. Известно, что 18-летняя родственница знаментости сейчас находится в США. Восходящая звезда, которая уже записала несколько хитов, продемонстрировала в Нью-Йорке яркий наряд - красные курточку и спортивный костюм. Девушка позировала на улице, позади нее виднелись машины и здания. Выглядела девушка очень стильно и привлекательно. Штаны идеально подчеркнули ее бедра и ноги. В подписи к фото София поставила лишь середечко.

За несколько часов пост внучки Ротару получил почти 2000 лайков и много комментариев.

"Очень красивая девушка🌺", "Очарование.", "Очень нежный макияж, вам идёт)", "Цвет настроения красный👍", "Очень красивый цвет куртки😍", "Красный тебе очень идет 😍", "Какой стиль красивый 👍 красный замечательный цвет", "Один из моих любимых цветов❤️ Красный цвет)", "Вам очень идёт красный цвет 👍🏼", "Очень красивый лук🙃❤️", "Очень стильный лук🔥курточка нравится", "Вам так идет красный цвет😍", "Какая красивая👍", "Девочка-красавица🔥", "Красавица 😍", "Красный всегда к лицу 🤤😍", "Я смотрю ты любишь красный? ❤️❣️♥️", - написали пользователи.

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