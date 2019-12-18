Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова розгнівала мережу новою витівкою на сцені

Як повідомляє Politeka, кадри вона опублікувала в Instagram,

«Фрагмент вчорашнього спектаклю. Буває трохи страшно на п'яти каструлях. Але почуття самоіронії мені притаманне», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах видно саму Волочкову, яка в присутності дітей вилазить на п'ять каструль прямо на сцені. Після цього її забирають на руках.

Уточнимо, що витівка жінки спровокувала справжню бурю емоцій серед її шанувальників.

«Дурість якась», «Шпагату на каструлях не було!», «а де шпагат?», «Світові сцени і каструлі. Ось це дно!!!! Докотилася. І ніяка самоіронія не згладить такої ганьби», «Бідна Настя... до чого дійшла... Ще й захоплюється сама собою. Шкода бідолаху, чесно», «І навіщо в кінці сходження на каструльний п'єдестал валізу в руки», - пишуть вони. Я переживала що балерина в шафу не увійде. Смертельний номер», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Анастасія Волочкова розповіла, як ледь не загинула на зйомках, а також поділилася своїми планами на відпочинок.

1 січня Анастасія Волочкова проведе в Таїланді. Волочкова хоче побути на відокремленому екзотичному острові.

Ну а зараз Анастасія гастролює зі своїм шоу "Балерина в задзеркаллі цирку". Під час одного з концертів Волочкова ледь не впала з великої висоти.

Балерина розповіла: "Я вчора ледь не розбилася в клітці на власній лебідки, яка куплена на мої власні гроші. Тому що умови залу не дозволяли підняти її на велику висоту. Не хочу розповідати цю історію, вона реально страшна".

Але Волочкова не боїться ризикувати, її заряджає енергетика глядачів.

Дочка Волочкової Аріадна живе не з нею, а з батьком. Всьому виною страшенна зайнятість зірки.

Недоброзичливці вважають, що Настя зловживає алкоголем. Скандпльная балетна діва так відповідає на ці закиди: "Можу собі дозволити шампанське після того як відгарувала, а це вам не під фанеру заспівати. У нас півкраїни бухає, а Волочкова з келихом шампанського — алкоголік. Я всій країні бажаю такого алкоголізму".

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