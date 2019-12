View this post on Instagram

Фрагмент вчерашнего спектакля.😊 Бывает немного страшно на пяти кастрюлях😂 Но чувство самоиронии мне присуще😂 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #мир