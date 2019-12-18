Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова разгневала сеть новой выходкой на сцене

Как сообщает Politeka, кадры она опубликовала в Instagram,

«Фрагмент вчерашнего спектакля. Бывает немного страшно на пяти кастрюлях. Но чувство самоиронии мне присуще», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах видно саму Волочкову, которая в присутствии детей вылазит на пять кастрюль прямо на сцене. После этого ее уносят на руках.

Уточним, что выходка женщины спровоцировала настоящую бурю эмоций среди ее поклонников.

«Дурь какая-то», «Шпагата на кастрюлях не было!», «а где шпагат?», «Мировые сцены и кастрюли. Вот это дно!!!! Докатилась. И никакая самоирония не сгладит такого позора», «Бедная Настя... до чего дошла... Еще и восхищается сама собой. Жалко беднягу, честно», «И зачем в конце восшествия на кастрюльный пьедестал чемодан в руки», - пишут они. Я переживала что балерина в шкаф не войдёт. Смертельный номер», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Анастасия Волочкова рассказала, как чуть не погибла на съемках, а также поделилась своими планами на отдых.

1 января Анастасия Волочкова проведет в Таиланде. Волочкова хочет побыть на уединенном экзотическом острове.

Ну а сейчас Анастасия гастролирует со своим шоу "Балерина в зазеркалье цирка". Во время одного из концертов Волочкова чуть не упала с большой высоты.

Балерина рассказала: "Я вчера чуть не разбилась в клетке на собственной лебедке, которая куплена на мои собственные деньги. Потому что условия зала не позволяли поднять ее на большую высоту. Не хочу рассказывать эту историю, она реально страшная".

Но Волочкова не боится рисковать, ее заряжает энергетика зрителей.

Дочь Волочковой Ариадна живет не с ней, а с отцом. Всему виной жуткая занятость звезды.

Недоброжелатели считают, что Настя злоупотребляет алкоголем. Скандпльная балетная дива так отвечает на эти упреки: "Могу себе позволить шампанское после того как отпахала, а это вам не под фанеру спеть. У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского — алкоголик. Я всей стране желаю такого алкоголизма".

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